Șoferii care tranzitează zilnic Valea Oltului primesc o veste mult așteptată. Circulația rutieră pe Viaductul Râu Vadului, unul dintre punctele sensibile de pe DN7, va fi reluată pe ambele sensuri de mers începând cu data de 25 iunie, după finalizarea lucrărilor și a verificărilor tehnice necesare. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, intervențiile la viaduct s-au încheiat, fiind înlocuite dispozitivele de acoperire ale rosturilor de dilatație, elemente esențiale pentru siguranța și durabilitatea construcției.

În prezent, constructorul monitorizează procesul de întărire a betoanelor utilizate în cadrul lucrărilor, astfel încât acestea să atingă parametrii tehnici necesari înainte de redeschiderea completă a traficului.

„Această etapă este necesară pentru ca circulația să fie reluată în condiții de maximă siguranță”, au transmis reprezentanții instituției.

Începând cu 25 iunie, șoferii vor putea circula din nou pe ambele sensuri ale viaductului, după efectuarea tuturor verificărilor tehnice finale.

Redeschiderea completă a traficului este așteptată să reducă semnificativ timpii de așteptare și să elimine blocajele care s-au format frecvent în ultimele săptămâni pe acest sector intens circulat al DN7.

Lucrările la Viaductul Râu Vadului au început la începutul lunii iunie și au impus desfășurarea traficului alternativ, pe un singur sens de mers, cu dirijare prin semafoare.

Pe durata șantierului, numeroși șoferi s-au confruntat cu întârzieri semnificative, mai ales în weekend și în perioadele cu trafic ridicat, când coloanele de autovehicule se întindeau pe distanțe considerabile.

„Începând cu data de 25.06.2026, circulația rutieră va fi redeschisă pe ambele sensuri de mers. Mulțumim participanților la trafic pentru înțelegere și pentru respectarea restricțiilor instituite pe perioada desfășurării lucrărilor”, au anunțat reprezentanții Direcției Regionale.