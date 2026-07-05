Marine Le Pen, lidera Rassemblement National din Franța, urmează să afle marți decizia Curții de Apel din Paris într-un dosar care i-ar putea bloca participarea la alegerile prezidențiale din 2027. Verdictul este considerat unul cu impact major asupra scenei politice franceze, în condițiile în care Le Pen era văzută drept una dintre principalele candidate pentru Palatul Élysée, potrivit France24.

Marine Le Pen și partidul său, Rassemblement National (Adunarea Națională), au fost judecați pentru folosirea necorespunzătoare a fondurilor alocate de Parlamentul European în perioada 2004-2016.

Anchetatorii au susținut că banii destinați asistenților europarlamentari ar fi fost utilizați pentru plata unor angajați care lucrau pentru formațiunea politică în Franța.

În martie 2025, prima instanță a declarat-o vinovată pe Le Pen de deturnare de fonduri europene. Ea a primit o interdicție de cinci ani privind ocuparea unor funcții publice, o amendă de 100.000 de euro și o condamnare la patru ani de închisoare, dintre care un an în arest.

Decizia Curții de Apel din Paris ar putea duce la trei scenarii diferite pentru viitorul politic al lui Marine Le Pen.

Prima variantă este achitarea completă, caz în care lidera Adunării Naționale ar putea intra fără obstacole juridice în cursa prezidențială.

Al doilea scenariu presupune menținerea interdicției de cinci ani, ceea ce ar elimina-o din competiția electorală pentru Palatul Élysée.

Există și posibilitatea unei soluții intermediare, prin reducerea perioadei de ineligibilitate. Dacă interdicția ar fi redusă suficient, Marine Le Pen ar putea reveni în timp util pentru alegerile programate în 2027.

Într-un interviu acordat TF1-LCI, Marine Le Pen a afirmat că nu va mai candida dacă instanța va impune purtarea unei brățări electronice de monitorizare.

Lidera franceză susține că o astfel de măsură i-ar afecta capacitatea de a desfășura o campanie electorală la nivel național.

Analiștii politici consideră că hotărârea judecătorilor vine într-un moment tensionat, pe fondul acuzațiilor lansate de dreapta privind influențarea politică a sistemului judiciar.

Jean-Yves Camus, președintele Observatorului pentru Radicalism Politic de la Fundația asociată cu Partidul Socialist „Jean Jaurès”, consideră că magistrații se află într-o poziție dificilă, deoarece decizia lor ar putea influența lista candidaților pentru alegerile prezidențiale.

Dacă Marine Le Pen nu va putea candida, Jordan Bardella este considerat favorit să preia rolul de candidat al Adunării Naționale.

Europarlamentarul a devenit președintele partidului în 2022 și este văzut drept principalul succesor politic al lui Le Pen. În prezent, Bardella are o poziție puternică în sondaje și ar putea deveni reprezentantul dreptei în lupta pentru Palatul Élysée.