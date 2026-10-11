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Vedeta unui serial celebru, atât de prost plătită că și-a mai luat un job

Vedeta unui serial celebru, atât de prost plătită că și-a mai luat un jobTelevizor. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Anson Williams, vedeta din „Happy Days”, unul dintre cele mai cunoscute seriale de comedie, Anson Williams, spune că a trebuit să-și creeze o a doua carieră pentru că salariile din sitcom nu erau suficiente, potrivit Fox News.

Doar 900 de dolari pe episod. Așa că s-a apucat de cântat

Actorul a povestit că pe vremea aceea câștiga între 900 și 1.200 de dolari pe episod și spune că a juca la târguri timp de 10 ani a fost mai bun din punct de vedere financiar.

Când interpretarea rolului lui Potsie Weber în „Happy Days” nu era suficient de bine plătită, actorul Anson Williams s-a gândit la o altă activitate: o carieră muzicală.

Într-un interviu recent acordat emisiunii „Still Here Hollywood Podcast”, actorul în vârstă de 77 de ani a dezvăluit că activitatea secundară de cântat era pur și simplu o chestiune de economie din anii 1970.

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„În «Happy Days» nu aveam aceleași salarii ca astăzi. Nici pe departe”, a spus el. „Nouă sute de dolari pe episod, 1.200 de dolari pe episod. Era bine pe atunci, dar... nu e vorba de câștiguri pe viață acolo.”

Anson Williams a vrut să cânte în serial a ajuns să cânte la târguri

Williams a spus că, după ce a vorbit cu David Cassidy, starul din „Partridge Family”, și cu Barry Williams, de la „The Brady Bunch”, despre câți bani câștigau scoțându-și artiștii vocali din serial, s-a gândit: „Stai puțin. Eu cânt. Dacă îl pot convinge pe Garry să pună o trupă în serial, poate pot fi angajat și poate pot obține niște venituri suplimentare.”

După ce a vorbit cu creatorul emisiunii, Garry Marshall, despre posibilitatea de a forma o trupă care să cânte la Arnold's, restaurantul cu burgeri unde Fonzie își făcea renume, legendarul regizor i-a dat o șansă. Marshall i-a spus că va trebui să aleagă o melodie și să i-o cânte unui buldog, spunându-i: „Dacă ești bun, eu aduc râsete. Dacă ești rău, eu aduc râsete. Tu vei cânta buldogului.”

„Așa că o fac și apoi încep să sosească scrisorile, iar el spune: «Oamenilor le place. Oamenilor le place». Apoi spune: «Vom face mai multe. Dar tu ești responsabil de asta»”, își amintește Williams. „Apoi am găsit un agent important pentru asta și am început să fiu angajat la târguri de stat timp de 10 ani.”

Anson Williams

Anson Williams / foto: captura video

„Happy Days”, pe punctul de a fi anulat

Williams a adăugat că ideea sa de a cânta în emisiune „a dat startul întregii mele cariere”, care s-a dovedit a fi mai bună pentru el din punct de vedere financiar și a fost „doar o cu totul altă experiență de viață”.

După ce a avut succes atât ca muzician, cât și ca actor, Williams a spus că Marshall l-a abordat pentru a-i exprima cât de mândru era de actor, spunându-i: „Ai găsit o oportunitate și ajuți spectacolul”.

Într-un interviu acordat Fox News în martie 2024, Williams a dezvăluit că, deși serialul a început ca un succes de public, ajungând în top 15 sau 20, a coborât la un moment dat pe locul 48 și a fost „pe punctul de a fi anulat”.

„Și Garry Marshall și Jerry Paris, regizorul nostru, s-au gândit: «Ce-ar fi dacă am schimba complet tonul? Ce-ar fi dacă l-am transforma într-un sitcom cu public live?»”, își amintește Williams. „Așadar, jumătate de sezon, o cameră. Sezonul următor, o cameră. Următorul sezon - după doi și jumătate - l-au trecut la public live. Și chimia distribuției, scenariul, a fost magică. Acesta a fost anul în care am ajuns pe locul 1 în lume. Atunci am explodat.”

Happy Days

Happy Days

Un serial cu succes imens

Când serialul a devenit un succes imens, Williams își amintește că Marshall l-a sfătuit pe el și pe tinerii săi colegi să-și folosească platformele pentru bine, spunându-le să ia lumina reflectoarelor în care se aflau și „s-o îndreaptă spre oamenii care o merită”.

După perioada petrecută la „Happy Days”, Williams s-a orientat mai mult spre scenaristul și regizorul. A regizat episoade din „Beverly Hills, 90210”, „Sabrina, vrăjitoarea adolescentă”, „Lizzie McGuire”, „Charmed”, „Viața secretă a unui adolescent american” și multe altele.

În ciuda tuturor succeselor sale, Williams nu a uitat niciodată sfatul pe care Marshall i l-a dat în timpul petrecut la „Happy Days”.

„Ron Howard și cu mine am făcut un film numit «Skyward», în care a jucat primul paraplegic din istoria televiziunii”, a spus el. „Am făcut filme precum «No Greater Gift», care au dublat cardurile de donare de organe. Henry a făcut atât de multe filme despre probleme sociale ale săptămânii, programe speciale extrașcolare și evenimente caritabile.”

„Chiar încercăm, până în ziua de azi, să aducem lucrurile mai bine”, a adăugat el.

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