Vârsta maximă a rezerviștilor, extinsă la 65 de ani. Reforma întărește pregătirea armatei.

Finlanda, o țară care este membră NATO, a anunțat luni, 22 decembrie, că va crește în 2026 vârsta maximă a rezerviștilor săi militarilor de la 60 la 65 de ani, măsură menită să întărească pregătirea armatei în contextul amenințării reprezentate de Rusia, potrivit AFP.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, a declarat că reforma, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 după promulgarea de către președinte, a dus la o creștere estimată a numărului de recruți cu 125.000 în cinci ani.

„Numărul rezerviştilor finlandezi va fi în jur de un milion în 2031”, a precizat ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, într-un comunicat.

În prezent, Finlanda are aproximativ 900.000 de rezerviști, iar cu efectivele pe timp de război de 280.000 de soldați, țara a stabilit că numărul rezerviștilor va ajunge la un milion până în 2031.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, a afirmat că măsura privind rezerviștii, alături de alte acțiuni de consolidare a apărării, demonstrează că Finlanda și-a asumat securitatea atât în prezent, cât și în viitor.

Serviciul militar este obligatoriu pentru toți bărbații finlandezi după împlinirea vârstei de 18 ani, iar pentru femei se desfășoară pe bază de voluntariat.

Recruții finlandezi pot efectua servicii militare de șase, nouă sau chiar 12 luni, în funcție de pregătirea lor, iar noua limită de vârstă se va aplica persoanelor eligibile la intrarea în vigoare a legii. Conform noilor reguli, disponibilitatea va fi prelungită cu 15 ani pentru soldați simpli și cinci ani pentru ofițeri și subofițeri.

Finlanda are o frontieră terestră de 1.340 kilometri cu Rusia. Țara a aderat la NATO în aprilie 2023, încheind decenii de nealiniere militară. În decembrie 2023, Finlanda și-a închis frontiera orientală cu Rusia, suspectând că Moscova orchestrează sosirea migranților pentru a destabiliza regiunea.