Operatorul rețelei electrice PJM Interconnection, care furnizează energie pentru cea mai mare parte a Coastei de Est și a regiunii Midwest din Statele Unite, a activat sâmbătă măsuri speciale de urgență pentru reducerea consumului de electricitate, în contextul temperaturilor extreme care au împins cererea aproape de niveluri istorice, potrivit EnergyNewsBeat.

Măsurile îi vizează atât pe marii consumatori industriali, cât și pe gospodăriile înscrise în programe prin care primesc compensații financiare în schimbul reducerii obligatorii a consumului în perioade critice pentru sistemul energetic.

Potrivit operatorului, decizia are scopul de a crește rezervele de energie disponibile și de a evita eventuale întreruperi ale alimentării în intervalul de vârf al consumului, estimat în jurul orei 18:00, ora locală.

Totodată, PJM a informat operatorii rețelelor electrice învecinate, inclusiv din New York și din regiunea Midwest, că exporturile de energie electrică ar putea fi limitate temporar, astfel încât fiecare sistem să își poată adapta planurile de funcționare.

Rețeaua administrată de PJM alimentează cu energie aproximativ 67 de milioane de persoane din statele de pe Coasta de Est, regiunea Mid-Atlantic, sudul Statelor Unite și Washington D.C.

Presiunea asupra sistemului era deja ridicată înainte de actualul val de căldură, pe fondul creșterii accelerate a consumului provocate de dezvoltarea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale și de extinderea utilizării vehiculelor electrice.

În ultimele zile, operatorul a intensificat gradual măsurile de economisire a energiei, după ce cererea s-a apropiat de recordul absolut de 165,6 gigawați, stabilit în urmă cu 20 de ani.

Joi seară, când consumul a atins aproximativ 163 gigawați, sistemul s-a confruntat cu o reducere bruscă a capacității de producție, ceea ce a impus pornirea unor centrale electrice de rezervă alimentate cu combustibili fosili, considerabil mai costisitoare. Cu toate acestea, nu au fost raportate pene de curent.

Specialiștii subliniază că nivelul real al consumului ar fi fost chiar mai mare dacă nu ar fi fost activate programele de reducere voluntară a cererii, prin care consumatorii sunt recompensați financiar pentru diminuarea utilizării energiei în perioadele de vârf.

Avertizările privind temperaturile extreme rămân în vigoare cel puțin până sâmbătă în întreaga zonă acoperită de PJM și până duminică în regiunile Mid-Atlantic și Dominion, unde este concentrat cel mai mare număr de centre de date din lume.

Tensiunea din sistem s-a reflectat și în piața energiei electrice. În cursul acestei săptămâni, prețurile spot au depășit 2.500 de dolari pe megawatt-oră în regiunile cele mai afectate, comparativ cu aproximativ 40 de dolari pe megawatt-oră în condiții normale.

Potrivit analiștilor, această explozie a prețurilor este determinată în principal de congestionarea liniilor de înaltă tensiune și de costurile ridicate necesare pentru menținerea alimentării cu energie în perioadele de consum extrem.