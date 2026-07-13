Valul de căldură care a lovit Europa a făcut peste 10.000 de victime într-o singură săptămână

Datele oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul valului de căldură record care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie, potrivit Reuters.

Marea majoritate - peste 9.000 - au fost în rândul persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste, conform datelor publicate de EuroMOMO, o rețea susținută de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și de Organizația Mondială a Sănătății.

Căldura extremă poate ucide prin provocarea unei insolații sau prin agravarea bolilor cardiovasculare și respiratorii, persoanele în vârstă fiind printre cele mai vulnerabile.

„A avea un astfel de exces în această perioadă a anului este neobișnuit. Este foarte mare”, a declarat pentru Reuters Lasse Vestergaard, medic șef la Institutul Statens Serum din Danemarca, care găzduiește EuroMOMO.

„Este dificil să explici acest exces ridicat de mortalitate prin altceva decât prin căldura extremă”, a adăugat Vestergaard.

Oamenii de știință susțin că valul de căldură de la sfârșitul lunii iunie ar fi fost „practic imposibil” fără schimbările climatice cauzate de om, care fac ca valurile de căldură să fie mai frecvente și mai intense.

Datele, colectate din statisticile naționale privind mortalitatea din 27 de țări europene, au inclus decese în exces din toate cauzele, nu doar cele legate de căldură, în săptămâna 22-28 iunie, când valul de căldură a atins vârful în Franța, Spania, Marea Britanie și alte țări.

Însă oamenii de știință au declarat că nu există alți factori majori cunoscuți, cum ar fi focarele de COVID-19, care ar fi contribuit la creșterea numărului de decese la 10.650 în plus în acea săptămână.

Mortalitatea combinată a acelor țări europene în ultimele opt săptămâni a fost, în medie, cu aproximativ 500 de decese pe săptămână sub nivelurile tipice. Datele EuroMOMO ar putea fi revizuite în săptămânile viitoare, pe măsură ce vor fi disponibile mai multe date.

Valul de căldură extremă de la sfârșitul lunii iunie a întrerupt alimentarea cu energie electrică, a închis școlile și a doborât recorduri de temperatură în Franța, Spania și Marea Britanie.

EuroMOMO nu publică decese în exces pe țară în parte, dar a menționat că Franța și Belgia au fost singurele două țări din Europa care au înregistrat o mortalitate „foarte mare” în ultima săptămână a lunii iunie.

Mortalitatea în exces din Belgia a fost cea mai mare din timpul oricărui val de căldură din înregistrările care datează din anul 2000, potrivit institutului de sănătate publică Sciensano din țară.

Un studiu științific separat, publicat luni, a estimat că 2.700 de persoane au murit din cauze legate de căldură numai în Anglia și Țara Galilor, în timpul valurilor de căldură din mai și iunie.

Dintre aceste decese, 42% au fost cauzate de căldura suplimentară pe care încălzirea globală a contribuit la valurile de caniculă, potrivit Imperial College London, Met Office-ului din Marea Britanie și London School of Hygiene & Tropical Medicine.