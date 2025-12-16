Valentina Aldea nu scapă nepedepsită. Procesul cu soția înșelată continuă

Conflictul dintre Oana Ungureanu și senatoarea POT, Valentina Aldea, nu dă semne că se va încheia curând. Senatoarea a contestat decizia instanței și insistă pentru obținerea unui ordin de protecție împotriva soției bărbatului pe care politica îl numește “un simplu prieten”. Astăzi are loc un nou termen în proces, iar tensiunile dintre părți rămân ridicate.

Înainte de ședința de judecată, Oana Ungureanu a declarat că este surprinsă de cererea Valentinei Aldea, care ar fi amanta soțului său.

„S-a întâmplat ce trebuia să se întâmple data trecută la Judecătoria Sectorului 6, dar a contestat decizia și își dorește în continuare acest ordin de protecție. Înțeleg că sunt un pericol real pentru ea și e un paradox ce se întâmplă, nu-mi vine să cred că îndrăznește, dar asta e, mergem înainte”.

Ungureanu susține că senatoarea POT ar fi fost prezentă în repetate rânduri la domiciliul familiei sale, fapt care ar contrazice acuzațiile privind pericolul pe care îl reprezintă.

„În ajun de Moș Nicolae, de exemplu, se afla la unul din domiciliile familiei mele”, a explicat aceasta. Ea afirmă că deține dovezi foto primite de la persoane din complexul rezidențial, care ar confirma prezența Valentinei Aldea.

Soția înșelată a mai declarat că nu a amenințat pe absolut nimeni. „Ferească Dumnezeu! Nu am amenințat pe nimeni niciodată… A fost întrebată în instanță care este pericolul și ce se întâmplă de e atât de temătoare în privința mea. N-a reușit să ofere un răspuns concret”.

În ceea ce privește incidentul din parcare, Ungureanu neagă orice agresiune: „Nu există ranga, nici nu știu cum arată o rangă. Era un profil de fereastră din PVC pe care îl țineam, dar nu avea legătură cu ea. Ea a venit acolo chemată de soțul meu. Nu s-a premeditat nimic și nu a fost lovită de nimeni”.

Soția afaceristului a mai spus că nu a discutat cu acesta despre Valentina Aldea, dar că trebuie să vorbească despre copil. „Nu insist să discut cu soțul meu despre această persoană. Sunt alte aspecte legate de băiatul nostru pe care trebuie să le discutăm. Nu pot să-l oblig și nici să-l forțez”.

În privința unei eventuale despărțiri, situația rămâne ambiguă. „Divorțul nu există încă. Încă nu ne-am lămurit”, a spus Oana Ungureanu pentru Cancan. Ea afirmă că a auzit, din surse externe, că soțul ar fi inițiat proceduri de divorț, însă informațiile nu i-au fost confirmate direct.