Cum a aflat Oana Ungureanu că a fost înșelată cu senatoarea POT. Soțul ei s-a schimbat

Valentina Aldea, senatoarea Partidului Opoziției pentru Tineret (POT), a ajuns în centrul unui scandal care continuă să atragă atenția publicului după ce soția amantului său, Oana Ungureanu, a recurs la violență.

Într-un incident petrecut într-un complex rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei, Ungureanu a agresat-o pe senatoare cu o rangă, ceea ce a dus la deschiderea a trei dosare penale și la emiterea unui ordin de protecție împotriva femeii.

Oana Ungureanu a povestit că a descoperit infidelitatea soțului său după ce a observat schimbări în comportamentul acestuia. După mai multe discuții și confruntări, bărbatul și-a recunoscut aventura cu senatoarea Aldea și le-a promis atât ei, cât și copiilor, că va pune capăt relației extraconjugale.

În ciuda trădării și a tensiunilor generate de situație, Oana Ungureanu a ales să rămână alături de soțul său și să își păstreze familia unită.

„Nu rămâi într-o relație pentru copil, rămâi pentru că îți iubești partenerul. Cel mai greu este să accepți minciuna, dar fiecare trece prin etape diferite. Am dorit să păstrez familia și am sperat întotdeauna că el își va reveni”, a mai explicat ea.

Soția afaceristului, acuzată că a agresat-o cu o bară metalică pe senatoarea POT Valentina Aldea într-o parcare din Sectorul 6 al Capitalei, rămâne sub control judiciar, conform deciziei Judecătoriei Sectorului 6.

Potrivit hotărârii din 2 decembrie 2025, instanța a considerat neîntemeiată plângerea formulată de inculpata Ungureanu Oana împotriva ordonanței Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 din 21 noiembrie 2025, prin care a fost dispus controlul judiciar. Măsura rămâne astfel în vigoare pe durata stabilită de anchetatori. Decizia este definitivă.