Monden

Cum a aflat Oana Ungureanu că a fost înșelată cu senatoarea POT. Soțul ei s-a schimbat

Comentează știrea
Cum a aflat Oana Ungureanu că a fost înșelată cu senatoarea POT. Soțul ei s-a schimbatOana Ungureanu, soția înșelată. Sursa foto Captură video TikTok
Din cuprinsul articolului

Valentina Aldea, senatoarea Partidului Opoziției pentru Tineret (POT), a ajuns în centrul unui scandal care continuă să atragă atenția publicului după ce soția amantului său, Oana Ungureanu, a recurs la violență.

Într-un incident petrecut într-un complex rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei, Ungureanu a agresat-o pe senatoare cu o rangă, ceea ce a dus la deschiderea a trei dosare penale și la emiterea unui ordin de protecție împotriva femeii.

Valentina Aldea nu scapă de scandal

Oana Ungureanu a povestit că a descoperit infidelitatea soțului său după ce a observat schimbări în comportamentul acestuia. După mai multe discuții și confruntări, bărbatul și-a recunoscut aventura cu senatoarea Aldea și le-a promis atât ei, cât și copiilor, că va pune capăt relației extraconjugale.

Valentina Aldea

Valentina Aldea / sursa foto: captură video

„Totul părea normal între noi, dar atitudinea lui m-a făcut să înțeleg că există altcineva. Am avut nenumărate discuții și reproșuri, iar în final el a recunoscut că m-a înșelat și a promis că va întrerupe legătura cu ea”, a declarat Ungureanu.

Marina suedeză raportează întâlniri „aproape săptămânale” cu submarine rusești în Marea Baltică
Marina suedeză raportează întâlniri „aproape săptămânale” cu submarine rusești în Marea Baltică
Rusia amenință voluntarii români din Getica: Vor fi trași la răspundere
Rusia amenință voluntarii români din Getica: Vor fi trași la răspundere

De ce a rămas alături de soțul ei

În ciuda trădării și a tensiunilor generate de situație, Oana Ungureanu a ales să rămână alături de soțul său și să își păstreze familia unită.

„Nu rămâi într-o relație pentru copil, rămâi pentru că îți iubești partenerul. Cel mai greu este să accepți minciuna, dar fiecare trece prin etape diferite. Am dorit să păstrez familia și am sperat întotdeauna că el își va reveni”, a mai explicat ea.

Soția înșelată, sub control judiciar

Soția afaceristului, acuzată că a agresat-o cu o bară metalică pe senatoarea POT Valentina Aldea într-o parcare din Sectorul 6 al Capitalei, rămâne sub control judiciar, conform deciziei Judecătoriei Sectorului 6.

Potrivit hotărârii din 2 decembrie 2025, instanța a considerat neîntemeiată plângerea formulată de inculpata Ungureanu Oana împotriva ordonanței Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 din 21 noiembrie 2025, prin care a fost dispus controlul judiciar. Măsura rămâne astfel în vigoare pe durata stabilită de anchetatori. Decizia este definitivă.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:24 - Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerile prezidențiale: Nu reuşesc să văd la fel viitorul României
20:14 - Apropiat al lui Ilan Șor și fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov riscă 13 ani de înc...
20:03 - Lumea n-a mai fost la fel după 6 decembrie 1989
19:55 - Aston Villa - Arsenal, 2-1. Eșec pentru lidera din Premier League. Manchester City se apropie
19:43 - Marina suedeză raportează întâlniri „aproape săptămânale” cu submarine rusești în Marea Baltică
19:34 - Michael Jordan a depus mărturie în procesul cu NASCAR: Cineva trebuia să facă un pas înainte şi să provoace entitatea

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale