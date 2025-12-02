Justitie

Ce a decis instanța în cazul femeii acuzate că a agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea

Ce a decis instanța în cazul femeii acuzate că a agresat-o pe senatoarea POT Valentina AldeaValentina Aldea. Sursă foto: Captură video
Judecătorii au stabilit o nouă măsură în dosarul incidentului violent din Sectorul 6, în care senatoarea POT Valentina Aldea a reclamat că a fost atacată cu o bară metalică. Judecătoria Sectorului 6 s-a pronunțat asupra situației Oanei Ungureanu, femeia acuzată de agresiune, și a decis menținerea măsurii dispuse anterior de procurori.

Instanța respinge plângerea Oanei Ungureanu

Decizie de ultimă oră luată de judecători în cazul Oanei Ungureanu, femeia care a agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea.

Oana Ungureanu, femeia de 43 de ani acuzată că a agresat-o cu o bară metalică pe senatoarea POT Valentina Aldea într-o parcare din Sectorul 6 al Capitalei, rămâne sub control judiciar, conform deciziei Judecătoriei Sectorului 6.

Potrivit hotărârii din 2 decembrie 2025, instanța a considerat neîntemeiată plângerea formulată de inculpata Ungureanu Oana împotriva ordonanței Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 din 21 noiembrie 2025, prin care a fost dispus controlul judiciar. Măsura rămâne astfel în vigoare pe durata stabilită de anchetatori. Decizia este definitivă.

Judecătorii au obligat-o, de asemenea, pe inculpată la plata sumei de 100 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

Valentina Aldea: „Nu am lezat familia numănui”

Senatoarea POT a intrat, în urmă cu o săptămână, într-un conflict cu soția unui bărbat pe care îl vizita într-un complex rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei.

„Se pare că am fost o victimă și mai departe lăsăm instanța să decidă. Suntem prieteni și-atât. Nu am lezat familia numănui. Bănuiesc că tot această persoană a încercat să mă denigreze în acel scandal cu videochat-ul. Țin să spun public că nu sunt eu acea persoană”, a spus aceasta.

De asemenea, femeia acuzată de agresiune a spus că știa despre soțul ei și senatoarea POT, susținând că între cei doi ar exista o relație de mai mult timp. „Indiferent de ceea ce s-ar întâmpla, e ceea ce trebuie să se întâmple. Cred că deciziile vor fi corecte”, a mai spus aceasta.

Valentina Aldea afirmă că a fost lovită „fără motiv” și că „o persoană cu un comportament profund dezechilibrat” o hărțuiește, făcând referire la Oana Ungureanu, în vârstă de 43 de ani.

Cum s-a desfășurat incidentul care a dus la deschiderea dosarului penal

Incidentul care a declanșat scandalul a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie, într-o parcare din Sectorul 6. Conform relatărilor din dosar și declarațiilor publice, Oana Ungureanu ar fi așteptat-o acolo pe senatoarea POT Valentina Aldea, despre care susține că ar avea o relație de durată cu soțul ei. Întâlnirea a degenerat rapid, iar senatoarea a reclamat că a fost lovită cu o rangă și că i-a fost vandalizată mașina.

La rândul ei, Oana Ungureanu a susținut că senatoarea POT ar avea o relație cu soțul ei de șase ani, iar ea ar fi aflat despre acest lucru în urmă cu trei ani.

„Problemele cu soțul au apărut în urmă cu 3 ani, când am aflat. Nu sunt un om agresiv, nu susțin agresivitatea. Sunt mama unui adolescent căruia nu i-aș da un asemenea exemplu. Ea a fost chemată acolo de soțul meu, nu știam că va fi acolo. Regret enorm ce s-a întâmplat, voi demonstra tot ce am susținut, îmi cer iertare în fața copilului meu, pentru că nu merita să vadă așa ceva”, a spus aceasta, la România TV.

