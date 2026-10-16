USR decide vineri, 16 octombrie, dacă parlamentarii formațiunii vor susține învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, după ce președintele partidului, Dominic Fritz, a anunțat că va propune un vot împotrivă.

Decizia urmează să fie luată de Comitetul Politic al USR, într-o ședință online programată pentru ora 17:00.

Votul intern are loc în contextul negocierilor pentru formarea noului Executiv și al eforturilor de depășire a crizei politice. În timp ce PSD a confirmat intrarea la guvernare, iar PNL a anunțat că intenționează să susțină învestirea cabinetului, poziția USR rămâne un element important al calculelor parlamentare.

Liderul USR a anunțat miercuri că va cere Comitetului Politic să decidă împotriva susținerii noului Guvern. Dominic Fritz consideră că necesitatea asigurării stabilității politice nu trebuie să justifice revenirea la o formulă executivă în care PSD ar putea bloca reformele.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a invocat preocupările populației legate de creșterea prețurilor, ratele bancare și siguranța locurilor de muncă.

„USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”, a transmis Dominic Fritz.

Declarațiile reprezintă poziția politică a liderului USR înaintea ședinței de vineri. Decizia privind votul parlamentarilor formațiunii urmează să fie stabilită de forul de conducere al partidului.

Partidul Social Democrat a anunțat miercuri seară că va participa la viitorul Executiv, după o decizie a Consiliului Politic Național. Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a declarat că prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al cabinetului condus de Luca Niculescu.

„Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Formațiunea a prezentat și lista miniștrilor pe care îi propune pentru noul Guvern. Potrivit liderului PSD, decizia de participare la guvernare urmărește depășirea blocajului politic și includerea priorităților partidului în programul viitorului cabinet.

Joi, premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că a depus lista de miniștri și programul de guvernare, documente necesare continuării procedurii de învestire.

Și Partidul Național Liberal a anunțat că intenționează să susțină învestirea noului Executiv. Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a precizat miercuri că grupurile parlamentare liberale au adoptat o decizie consultativă în acest sens.

Potrivit acestuia, obiectivul este depășirea crizei politice. Totuși, hotărârea finală urma să fie luată de Biroul Politic Național al partidului.

Ionel Bogdan a mai precizat că PNL nu poate accepta participarea unor liberali în Cabinetul Niculescu fără acordul formațiunii.

Astfel, pozițiile anunțate de PSD și PNL indică disponibilitatea celor două partide de a susține noul Executiv, în timp ce USR urmează să își stabilească oficial votul.

Ședința Comitetului Politic al USR, programată vineri la ora 17:00, va clarifica dacă parlamentarii formațiunii vor urma propunerea lui Dominic Fritz. Până la adoptarea unei decizii oficiale, poziția exprimată de liderul partidului nu trebuie confundată cu rezultatul votului intern.

Învestirea Guvernului Niculescu depinde de procedura parlamentară și de susținerea necesară în Legislativ. Deciziile finale ale partidelor și votul parlamentar vor stabili dacă noul cabinet poate prelua mandatul.