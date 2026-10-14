Fostul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, susține că DNA ar instrumenta un dosar penal care vizează mai mulți angajați ai Primăriei, în legătură cu modul în care au fost virați către compania de termoficare Colterm banii primiți de la Guvern în iarna 2021-2022. Fritz a afirmat că este vorba despre o dispută privind încadrarea contabilă a fondurilor și precizează că nu a primit nicio informare oficială despre existența dosarului.

Fostul edil a mai transmis că ar fi vizate persoane din echipa sa și a criticat ceea ce consideră a fi o anchetă nejustificată.

„Acum vin şi după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulţi oameni din Primăria Timişoara, pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani, îmbrăcată în cuvântul «deturnare»”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Acesta a precizat că nu are calitatea de persoană vizată în dosar și că nu a fost informat oficial despre anchetă. „Zic că «pare», pentru că nu am nicio calitate în acest dosar şi nu am primit nicio informare despre el. Dar cunosc speţa şi intuiesc despre ce este vorba”, a transmis fostul primar.

Dominic Fritz a explicat că, în iarna 2021-2022, pe fondul condițiilor dificile, Guvernul a alocat bani orașelor cu sisteme de termoficare pentru a le ajuta să acopere plățile curente către companiile care furnizau căldură. Primăria Timișoara a primit 67 de milioane de lei, pe care i-a transferat ulterior către Colterm, potrivit procedurii pe care Fritz o consideră legală.

„Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă. Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei, pentru că ar fi fost un ajutor ilegal de stat. La fel şi Primăria poate să dea bani legal doar în cadrul contractului nostru de delegare a serviciului de termoficare, avizat de Consiliul Concurenţei”, a susținut fostul edil.

Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor ar fi transmis în scris Primăriei că fondurile puteau fi virate doar în contul de „subvenții”. Colterm ar fi dorit ca banii să fie acordați suplimentar, sub forma unui transfer în afara contractului existent.

Fritz a mai spus că procurorii ar considera că transferul trebuia realizat printr-o altă procedură. El a adăugat că și alte primării ar fi procedat la fel, fără să fie vizate de anchete similare.

Fostul primar a catalogat drept „ridicol şi revoltător” un eventual dosar penal în această speță și a afirmat că anchetarea funcționarilor pentru decizii administrative luate cu bună-credință poate descuraja activitatea instituțiilor publice: „Când DNA vine după funcţionari care încearcă să-şi facă treaba cu bună credinţă, în loc să investigheze corupţia reală şi averile obscene ale unor politicieni, duce în derizoriu toată lupta anti-corupţie”.

Acesta a susținut că, de când a devenit primar, Colterm a primit peste un miliard de lei subvenții de la bugetul local, iar municipalitatea a investit sute de milioane de lei în reabilitarea rețelei de termoficare.

Fritz a amintit și de dificultățile cu care s-a confruntat compania, inclusiv neplata certificatelor de emisii în 2020, înainte să preia mandatul, intrarea în insolvență și întreruperea furnizării căldurii timp de cinci zile, în octombrie 2021.

Potrivit Antena 3, DNA ar fi deschis un dosar penal care vizează conducerea Primăriei Timișoara, în care sunt cercetate suspiciuni de abuz în serviciu. Printre persoanele menționate se numără Dominic Fritz, viceprimarul Ruben Lațcău, administratorul public Marius Creiveanu și mai mulți funcționari.

Conform aceleiași surse, anchetatorii au solicitat oficial instituției documente din perioada 2021-2022, în legătură cu suspiciuni privind deturnarea a 68 de milioane de lei. Suma diferă de cele 67 de milioane de lei menționate de Dominic Fritz în explicațiile sale privind fondurile primite de la Guvern.

Viceprimarul Ruben Lațcău, care conduce interimar administrația locală, a anunțat că va face declarații miercuri despre subiectul Colterm.

Mandatul de primar al lui Dominic Fritz a încetat după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), care îl găsise în conflict de interese administrativ. La 28 august 2026, președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevede pierderea mandatului sau a funcției publice de către persoanele care au interdicții definitive pentru incompatibilitate ori conflict de interese. Funcția de primar al Timișoarei este ocupată interimar de Ruben Lațcău, de la USR.