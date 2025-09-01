Politica Ursula von der Leyen, în vizită la Constanța. Se va întâlni cu Nicușor Dan și oficiali ai Armatei







PreședintaComisiei Europene, Ursula von der Leyen, ajunge luni în România, într-o vizită oficială la Constanța, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu oficiali ai Armatei, potrivit Administrației Prezidențiale. Vizita are loc în contextul unui turneu strategic prin statele aflate la granița de est a Uniunii Europene. Premierul Ilie Bolojan, deși inițial inclus în program, va rămâne la București din cauza unor ședințe programate pentru cursul zilei de luni.

Luni, Ursula von der Leyen vizitează România, cu oprire la Constanța pentru discuții privind cooperarea în domeniul apărării. Președinta Comisiei Europene va avea întrevederi cu președintele Nicușor Dan și oficiali ai Armatei, urmând să analizeze, totodată, infrastructura portului militar Constanța.

Administraţia Prezidenţială a confirmat că discuțiile se vor concentra pe consolidarea colaborării UE-NATO și pe măsuri de prevenire, detectare și descurajare a amenințărilor maritime și hibride. Vizita se înscrie într-o serie de deplasări ale Ursulei von der Leyen în țările aflate la frontiera estică a Uniunii, afectate direct de tensiunile generate de Rusia.

Deși premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să participe la întrevederile oficiale de la Constanța, programul său încărcat îl obligă să rămână la București. Luni, acesta are programate trei ședințe importante: ședința coaliției de guvernare la ora 12:00, ședința de Guvern la ora 16:00 și asumarea răspunderii în Parlament pentru Pachetul 2 legislativ, la ora 19:00.

În absența premierului, Guvernul va fi reprezentat la discuțiile cu oficialii europeni de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, potrivit unor surse citate de HotNews. Acesta va aborda teme privind apărarea comună, securitatea maritimă la Marea Neagră și analiza infrastructurilor critice din zona Constanței, cu accent pe protejarea acestora în contextul tensiunilor regionale.

Turneul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, include Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, state membre ale Uniunii Europene aflate la granița de est, în proximitatea Rusiei.

Temele abordate vor include evaluarea amenințărilor hibride, subacvatice și cibernetice care vizează infrastructura esențială, cum ar fi rețelele de comunicații și conductele energetice. Totodată, vor fi prezentate soluții concrete pentru prevenirea, identificarea și descurajarea acestor tipuri de riscuri.