Urmărire ca în filme în Olt. Un șofer a refuzat să oprească și a sunat la 112

Un incident a avut loc în Slatina după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, declanșând o urmărire rutieră care s-a încheiat cu intervenția forțelor de ordine și cu transportarea bărbatului la spital. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă și distrugere, iar cazul a fost preluat de procurori.

Un șofer din Slatina, urmărit de poliție

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Olt, totul a început pe strada Cireașov, când polițiștii au observat un autoturism care circula fără centură de siguranță, iar luminile de întâlnire și de ceață erau nefuncționale.

Oamenii legii au încercat să oprească mașina pentru verificări, însă șoferul nu a respectat semnalul și a continuat deplasarea, punând în pericol siguranța rutieră.

Ce spun oamenii legii

„Echipajul de poliție a procedat la urmărirea vehiculului și a solicitat sprijinul altor patrule aflate în apropiere. Autoturismul a fost interceptat pe strada Textilistului, iar pentru că șoferul nu s-a conformat somațiilor polițiștilor, s-a trecut la scoaterea acestuia din mașină, încătușarea sa și transportarea la sediul poliției pentru verificarea identității și luarea măsurilor legale.

În timpul interceptării, conducătorul auto a lovit autospeciala de poliție cu portiera, provocând avarii”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

Șoferul susține că a fost agresat de polițiști

La scurt timp după incident, șoferul a apelat 112, reclamând că ar fi fost agresat de polițiști și solicitând intervenția unui echipaj medical. Personalul medical a sosit rapid și l-a transportat la spital pentru evaluare.

În prezent, polițiștii continuă verificările, iar procurorii vor stabili circumstanțele exacte ale evenimentului. Dosarul penal deschis pentru purtare abuzivă și distrugere va fi declinat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, care este instituția competentă să analizeze cazul și să decidă asupra măsurilor legale.

Inspectoratul de Poliție al Județului Olt a subliniat că toate sesizările privind modul de acțiune al polițiștilor sunt tratate cu obiectivitate și în conformitate cu procedurile legale, pentru a asigura un proces corect și transparent.

