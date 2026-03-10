Suspiciuni privind achizițiile unei societăți din subordinea Primăriei Slatina. Cristian Cismaru (PUSL): „Transparența nu trebuie ocolită”

Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru, atrage atenția asupra unor posibile probleme legate de modul în care societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL, aflată în subordinea Primăriei Slatina, a realizat mai multe achiziții publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Potrivit acestuia, analiza datelor publice din SEAP arată existența unor contracte care vizează achiziția unor arbori, precum platanul englez și arțarul argintiu, însă acestea apar înregistrate cu coduri CPV diferite.

Codurile CPV reprezintă sistemul standardizat de clasificare utilizat în cadrul achizițiilor publice pentru identificarea tipului de produse, servicii sau lucrări achiziționate de autoritățile contractante. În cazul contractelor analizate, pentru bunuri similare ar fi fost folosite coduri diferite, unul corespunzător categoriei „arbori”, iar altul pentru „plante ornamentale”.

Cristian Cismaru afirmă că situația ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care solicitările sale oficiale de informații, formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, nu au primit răspuns.

„Am cerut explicații autorităților din Slatina, dar nu am primit informațiile solicitate. În aceste condiții, am analizat direct datele din SEAP și am identificat aceste contracte. Legea achizițiilor publice este foarte clară și nu permite fragmentarea contractelor pentru a evita procedurile legale”, a declarat liderul PUSL Olt.

Acesta amintește că art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice interzice divizarea contractelor în mai multe contracte distincte de valoare mai mică sau utilizarea unor metode de calcul care să conducă la subevaluarea valorii estimate a contractului, dacă scopul este evitarea procedurilor legale de atribuire.

În acest context, Cristian Cismaru solicită explicații publice din partea autorităților locale și mai multă transparență în modul în care sunt realizate achizițiile publice la nivelul municipiului Slatina