Milioane pierdute, explicații lipsă. Slătinenii cer răspunsuri despre proiectele respinse

Din cuprinsul articolului Se cere un plan concret pentru recuperarea finanțărilor

Slatina se confruntă cu un blocaj major în ceea ce privește proiectele de dezvoltare locală, după ce toate cererile de finanțare depuse la ADR Sud-Vest Oltenia au fost respinse. Investițiile vizate depășeau 200 de milioane de lei și acopereau domenii de interes pentru comunitate — infrastructură, sport, cultură și servicii sociale.

Situația a generat reacții din partea mediului politic local, iar consilierul PUSL Olt, Cristian Cismaru, solicită administrației să ofere public explicații clare privind documentația și procedurile utilizate, considerând pierderea finanțărilor drept „o lovitură serioasă pentru dezvoltarea orașului”.

Primarul Mario De Mezzo anunța în luna septembrie că toate proiectele au fost aprobate, într-un total de peste 40 de milioane de euro, însă informațiile oficiale disponibile în prezent arată contrariul.

Cetățenii și consilierii locali cer acum clarificări și un plan concret pentru recuperarea finanțărilor sau identificarea unor noi oportunități de investiții.

„Este în joc viitorul Slatinei. Oamenii au dreptul să afle ce s-a întâmplat și cum pot fi corectate greșelile,” transmit vocile din Consiliul Local.