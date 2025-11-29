Economie

Milioane pierdute, explicații lipsă. Slătinenii cer răspunsuri despre proiectele respinse

Comentează știrea
Milioane pierdute, explicații lipsă. Slătinenii cer răspunsuri despre proiectele respinseSursa: Captură video
Din cuprinsul articolului

Slatina se confruntă cu un blocaj major în ceea ce privește proiectele de dezvoltare locală, după ce toate cererile de finanțare depuse la ADR Sud-Vest Oltenia au fost respinse. Investițiile vizate depășeau 200 de milioane de lei și acopereau domenii de interes pentru comunitate — infrastructură, sport, cultură și servicii sociale.

Situația a generat reacții din partea mediului politic local, iar consilierul PUSL Olt, Cristian Cismaru, solicită administrației să ofere public explicații clare privind documentația și procedurile utilizate, considerând pierderea finanțărilor drept „o lovitură serioasă pentru dezvoltarea orașului”.

Se cere un plan concret pentru recuperarea finanțărilor

Mario de Mezzo

Mario de Mezzo. Sursă foto: Facebook

Primarul Mario De Mezzo anunța în luna septembrie că toate proiectele au fost aprobate, într-un total de peste 40 de milioane de euro, însă informațiile oficiale disponibile în prezent arată contrariul.

Cetățenii și consilierii locali cer acum clarificări și un plan concret pentru recuperarea finanțărilor sau identificarea unor noi oportunități de investiții.

Prețurile carburanților au crescut. Cât costă în weekend un litru de benzină și de motorină
Prețurile carburanților au crescut. Cât costă în weekend un litru de benzină și de motorină
Trei călugărițe octogenare sfidează biserica și internetul. Clipul a devenit viral
Trei călugărițe octogenare sfidează biserica și internetul. Clipul a devenit viral

„Este în joc viitorul Slatinei. Oamenii au dreptul să afle ce s-a întâmplat și cum pot fi corectate greșelile,” transmit vocile din Consiliul Local.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:37 - Bărbat din Dolj, arestat după ce fiica sa vitregă a reclamat abuzuri repetate
14:24 - Prețurile carburanților au crescut. Cât costă în weekend un litru de benzină și de motorină
14:17 - Dragoste neașteptată la Hollywood. Vedete care s-au îndrăgostit de fani
14:09 - Românul care ar fi putut inspira MASH, varianta comunistă dacă s-ar fi regizat vreodată - centenarul nașterii sale
14:02 - Marian Mexicanu’ despre problemele de sănătate: Am avut pistolul pus la cap, am anxietate și iau pastile
13:49 - Trei călugărițe octogenare sfidează biserica și internetul. Clipul a devenit viral

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale