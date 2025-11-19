Candidatura care schimbă harta politică: Cristian Cismaru intră în cursa pentru Primăria Slatina și devine primul nume anunțat oficial pentru alegerile locale din 2028

Candidatura care schimbă harta politică este cea a lui Cristian Cismaru, care intră în cursa pentru Primăria Slatina și devine astfel primul nume anunțat oficial pentru alegerile locale din 2028.

România bifează prima candidatură oficială pentru alegerile locale din 2028, iar anunțul vine din Olt, unde Cristian Cismaru, liderul PUSL Olt, a confirmat că va candida la Primăria Slatina.

Decizia produce un efect imediat pe scena politică națională, pentru că stabilește prematur startul unei curse electorale care, până acum, părea încă îndepărtată.

Cu o carieră construită în administrația publică — fost administrator al municipiului și fost director adjunct al Companiei de Apă Olt — Cismaru intră în competiție cu profilul unui profesionist obișnuit cu munca de teren și cu gestionarea proiectelor mari.

El vorbește despre o Slatină care are nevoie de direcție, de coerență administrativă și de o viziune pe termen lung, iar candidatura sa este prezentată drept o asumare responsabilă față de comunitate.

„Slatina poate mai mult, iar oamenii merită mai mult”, a transmis acesta, subliniind că administrația trebuie să fie centrată pe cetățean, nu pe grupuri de interese. De asemenea, a sugerat că solicitarea de a candida a venit „de la cel mai înalt nivel al partidului”, semn că PUSL își conturează strategic oamenii pentru anii care vin.

Candidatura lui Cristian Cismaru nu este doar un eveniment local, ci o mutare care repoziționează PUSL în jocul politic național. Anunțul făcut la Slatina devine, astfel, primul reper al alegerilor din 2028, obligând indirect celelalte partide să-și grăbească evaluările interne și să-și clarifice opțiunile.

Slatina este, de astăzi, primul oraș din România în care competiția electorală pentru 2028 este deschisă oficial, iar intrarea în cursă a lui Cristian Cismaru transformă municipiul într-unul dintre punctele fierbinți ale politicii românești în următoarea perioadă.