Universităţi fără studenţi. A fost anunţat turul trei de admitere







Republica Moldova. După două tururi de amitere în instituţiile de învăţământ superior mai rămân disponibile încă peste 750 de locuri finanţate de la buget. Autorităţile de la Chişinău au decis să mai organizeze încă un tur de admitere în universităţi.

După primele două tururi de admitere în universități, au fost ocupatte 89 la sută dintre locurile la licență și 94 la sută la master.

Anunţul a fost făcut într-o conferință de presă de către secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Adriana Cazacu.

Turul III de admitere se va desfășura până pe 26 septembrie 2025. De această dată, dosarele de concurs trebuie depuse în original la o singură universitate, spre deosebire de tururile I și II, când înscrierile se făceau online, prin platforma eadmitere.gov.md.

O altă noutate este că pretendenţii pot opta pentru o singură universitate și o singură specialitate. Faţă de maximum trei alegeri permise în etapele anterioare.

După primele două tururi mai rămân disponibile 575 de locuri la licență și 179 la master. Cele mai multe mai multe locuri — aproape 400 — sunt la facultăţile cu profil pedagogic.

Mai rămân locuri în domeniile Științe agricole – 68 locuri, Inginerie – 36 locuri, Servicii de securitate – 59 locuri.

Tinerii moldoveni evită şi facultăţile de ştiinţe exacte, precum ar fi chimie, biologie, fizică sau matematică, mediu. La aceste facultăţi au mai rămas 89 de locuri disponibile.

Cele mai căutate facultăți în Moldova sunt din domeniul medicinei, ingineriei şi economiei.

Aceste domenii sunt de obicei atractive datorită cererii pe piața muncii și a perspectivelor de carieră.

În topul preferinţelor tinerilor moldoveni se aflăUniversitatea de Medicină şi Farmaceutică. Din cauza fluxului mare de tineri care vor să ajungă medici, şi condiţiile de înmatriculare sunt mai dure.

Nu sunt acceptaţi nici contra plată studenţii care au media mai mică de 8 la BAC. Iar taxele sunt mai înalte ca la alte universităţi. Chiar şi aşa, toate locurile sunt ocupate din primul tur de înmatriculare.

Pe locul doi în topul preferinţele este Universitatea Tehnică. Urmată de Academia de Studii Economice.