Echipa de fotbal Universitatea Cluj va întâlni formația ucraineană Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League, potrivit tragerii la sorți efectuate marți la sediul UEFA de la Nyon.

Formația din Ucraina va disputa prima partidă pe teren propriu, pe 9 iulie, în timp ce returul este programat pe 16 iulie.

Universitatea Cluj a încheiat sezonul trecut pe locul al doilea în Superliga României și a ajuns până în finala Cupei României.

De partea cealaltă, Dinamo Kiev a terminat pe locul al patrulea în campionatul Ucrainei și a câștigat Cupa Ucrainei.

FC Dinamo Kiev (Ucraina) – FC Universitatea Cluj (România) Qarabag FK (Azerbaidjan) – Vestri (Islanda) HNK Hajduk Split (Croația) – MSK Zilina (Slovacia) PFC ȚSKA Sofia (Bulgaria) – Derry City FC (Irlanda) FC Sheriff Tiraspol (Moldova) – NK Aluminij (Slovenia) FK Vojvodina Novi Sad (Serbia) – Ferencvárosi TC (Ungaria) Urmează tragerea la sorți pentru turul al doilea

Tragerea la sorți pentru meciurile din turul al doilea preliminar va avea loc miercuri, tot la Nyon, la sediul UEFA.