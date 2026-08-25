Unilever, compania din spatele unor mărci cunoscute precum Dove, Axe și Cif, își schimbă strategia și renunță treptat la afacerile din domeniul alimentar pentru a se concentra pe produse de îngrijire personală, frumusețe și curățenie, potrivit agenței Reuters.

Decizia face parte dintr-o reorganizare amplă anunțată în 2026, prin care compania încearcă să devină mai simplă și mai profitabilă.

Schimbarea este importantă deoarece Unilever este unul dintre cei mai mari producători de bunuri de larg consum din lume, iar deciziile sale pot influența portofoliul de produse, mărcile disponibile în magazine și modul în care compania investește în produsele pe care milioane de oameni le folosesc zilnic.

Pe scurt, conducerea companiei consideră că Unilever poate obține rezultate mai bune dacă se concentrează pe mai puține domenii.

În prezent, compania vrea să pună accentul pe categorii în care creșterea este mai rapidă: produse de frumusețe, îngrijire personală și produse pentru casă.

În martie, Unilever a anunțat o tranzacție prin care divizia sa alimentară urmează să fie combinată cu producătorul american de condimente McCormick. Reuters estimează valoarea operațiunii la aproximativ 65 de miliarde de dolari.

În paralel, Unilever și-a separat deja și afacerea cu înghețată.

Ideea din spatele acestor decizii este simplă: compania vrea să administreze mai puține tipuri de afaceri și să investească mai mult în domeniile pe care le consideră cele mai promițătoare.

Pentru consumator, schimbarea nu înseamnă că produsele cunoscute vor dispărea brusc de pe rafturi.

Mai degrabă, unele afaceri și mărci alimentare vor fi administrate în viitor de alte structuri sau de companii rezultate în urma unor fuziuni.

În schimb, Unilever intenționează să investească mai mult în produsele din zone precum:

îngrijirea pielii și a corpului;

deodorante;

produse de curățenie;

produse pentru îngrijirea casei.

Printre mărcile importante ale companiei se numără Dove, Axe și Cif.

Reuters explică faptul că marile companii care au foarte multe tipuri de afaceri sunt privite uneori cu scepticism de investitori.

Motivul este ușor de înțeles: o companie care produce de toate, de la alimente la săpun și produse de curățenie, poate fi mai greu de administrat.

În schimb, o companie concentrată pe câteva domenii poate investi mai mult în dezvoltarea produselor, publicitate și inovare.

Această strategie nu este nouă. Procter & Gamble, un alt gigant al produselor de larg consum, și-a simplificat portofoliul în ultimii ani și s-a concentrat pe principalele sale categorii de produse.

Simplificarea companiei este doar primul pas. Investitorii vor să vadă dacă Unilever poate transforma această reorganizare în creștere reală.

Compania a raportat rezultate mai bune în ultimele trimestre, iar în iulie a anunțat că volumele vânzărilor au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii peste zece ani.

Directorul general Fernando Fernandez a declarat anterior că, pe măsură ce compania continuă să livreze rezultate și finalizează tranzacția cu McCormick, valoarea strategiei Unilever va deveni mai clară.

Unilever intră într-o nouă etapă în care va încerca să fie o companie mai concentrată pe produse de frumusețe, îngrijire personală și curățenie.

Pentru consumatori, efectele nu vor fi neapărat vizibile peste noapte. Însă reorganizarea ar putea schimba, în timp, ce mărci deține compania și în ce produse va investi cel mai mult.

Rămâne de văzut dacă strategia „mai puțin, dar mai concentrat” va aduce rezultatele pe care le așteaptă investitorii.