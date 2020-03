Fratele său, Augustin Viziru, a dezvăluit că Lucian este în prezent antrenor de tenis de câmp în Germania:

„Fratele meu, Lucian Viziru, este antrenor de tenis profesionist. Pe el nu îl mai interesează viața publică. Nu înțeleg, dar apreciez ce face. E ceva foarte greu la vârsta lui… a dat dovadă de curaj, a luat-o de la zero”.

Lucian Viziru este antrenor de tenis, ca dovadă că-i calcă pe urme bunicului, un nume mare în tenisul românesc:

„Fratele meu s-a mutat în Germania de ceva ani de zile, a ieşit complet din scena publică. A considerat că nu asta îl face fericit. Noi am crescut într-o familie de sportivi, bunicul nostru a fost un nume mare în tenisul românesc, multă lume nu ştie. Gogu Viziru a fost căpitan de Cupa Davis, a fost antrenorul domnului Ilie Năstase, domnului Ţiriac. El a antrenat în străinătate 25 de ani. Nu a stat prea mult prin România. Acum, fratele meu a luat această cale, pentru că tot timpul el a fost atașat de bunicul nostru”.

„Îi place tenisul, are copii, îi antrenează, stă în Germania și e mult mai fericit. În ultima vreme nu am apucat să ne vedem pentru că eu tot am stat pe aici, pe la București, el nu a apucat să vină pentru că are foarte mulți copii acolo. La un moment dat mi-a spus: „haide, vino și tu încoace să mă ajuți, că nu mai fac față’…dar nu este stilul meu. Eu nu am răbdarea lui sub nicio formă”, a povestit Augustin Viziru, potrivit cancan.

