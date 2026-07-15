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Un tramvai al liniei 10 a deraiat pe Șoseaua Olteniței din București. Circulația a fost deviată

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Un tramvai al liniei 10 a deraiat pe Șoseaua Olteniței din București. Circulația a fost deviată
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Din cuprinsul articolului

Un vagon al liniei 10 a deraiat, miercuri după-amiază, pe Șoseaua Olteniței din București, după Piața Eroii Revoluției, pe sensul de mers către Romprim. În urma incidentului, circulația tramvaielor în zonă a fost deviată.

Potrivit Societății de Transport București (STB), incidentul s-a produs în jurul orei 14:35.

„STB intervine operativ: sunt aplicate măsuri de deviere a circulației și sunt dirijate mijloacele de intervenție la fața locului. Echipele tehnice acționează pentru remedierea situației și reluarea circulației în condiții normale în cel mai scurt timp posibil”, a transmis compania.

Călătorii sunt preluați de autobuzele liniei 232

Reprezentanții STB au precizat că a fost constituită o comisie de specialitate care va analiza împrejurările în care s-a produs deraiera și va stabili cauzele incidentului.

Până la reluarea circulației tramvaielor, călătorii sunt preluați de autobuzele liniei 232, care asigură legătura cu Piața Sudului.

Deocamdată, STB nu a anunțat existența unor persoane rănite în urma incidentului.

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