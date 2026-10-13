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Un serial cu intrigi politice revine pe Netflix. Filmările au creat confuzie într-un oraș din Italia

Un serial cu intrigi politice revine pe Netflix. Filmările au creat confuzie într-un oraș din ItaliaSursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Un oraș din Italia a devenit decorul unui summit G7 fictiv, în timpul filmărilor pentru sezonul al patrulea al serialului „Diplomata”, care va fi lansat pe Netflix în octombrie. Echipa de producție a recreat atât de convingător atmosfera unei reuniuni internaționale, încât unii trecători au crezut că evenimentul se desfășoară cu adevărat. Noul sezon aduce și o conspirație politică ce amenință să împingă Statele Unite într-un război.

Un fals summit G7 a creat confuzie în Italia

În mai 2026, centrul istoric al orașului Lucca, din regiunea Toscana, a fost transformat într-un platou de filmare pentru serialul Netflix. Echipa a recreat atmosfera unei reuniuni G7, folosind steaguri, bannere oficiale și mașini negre, pentru a reproduce decorul unui eveniment diplomatic de amploare. Pregătirile au fost atât de convingătoare, încât unele persoane aflate în zonă au crezut că orașul găzduiește o întâlnire reală a liderilor internaționali, potrivit agenției italiene ANSA.

Filmările au avut loc în zona Piazza Napoleone, Piazza San Frediano, Piazza Anfiteatro și în alte puncte ale centrului istoric. Pentru desfășurarea acestora, autoritățile locale au introdus restricții temporare de circulație și parcare, iar accesul publicului a fost limitat în anumite zone.

Deși inițial erau planificate două zile de filmare, scenele din centrul orașului au fost realizate pe 13 mai, în ciuda avertizărilor privind ploile. Printre actorii prezenți la Lucca s-a numărat Ato Essandoh, interpretul lui Stuart Hayford, unul dintre colaboratorii apropiați ai ambasadoarei Kate Wyler.

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Filmările pentru noul sezon au durat șapte luni

Potrivit Toscana Film Commission, producția sezonului al patrulea a început în noiembrie 2025 și s-a încheiat pe 5 iunie 2026.

Echipa a lucrat timp de aproximativ șapte luni în mai multe locații, printre care Londra, New York și Toscana.

În Italia, au fost folosite atât spații din centrul orașului Lucca, cât și Villa Reale di Marlia, o proprietate istorică aflată în apropiere. Filmările au inclus și locații din Florența.

Folosirea unor clădiri și piețe reale a permis recrearea unor evenimente diplomatice într-un cadru autentic, fără ca întreaga acțiune să fie realizată în studiouri.

Diplomata

Diplomata. Sursă foto: captură video

Ce se întâmplă în sezonul 4 al serialului „Diplomata”

Noul sezon începe într-un moment tensionat pentru ambasadoarea Kate Wyler, interpretată de Keri Russell. După ce a reușit să negocieze o pace fragilă între Statele Unite și Regatul Unit, protagonista se confruntă cu o nouă criză care amenință să distrugă echilibrul diplomatic.

În centrul conflictului se află președinta americană Grace Penn, interpretată de Allison Janney, și Hal Wyler, soțul ambasadoarei, jucat de Rufus Sewell. Cei doi sunt implicați într-un plan de a sustrage cea mai puternică armă a Rusiei, o conspirație care riscă să împingă Statele Unite către un conflict militar.

Kate descoperă că trebuie să colaboreze cu Todd Penn, soțul președintei, pentru a împiedica planul celor doi să provoace o criză internațională.

În paralel, relația dintre Kate și Hal este pusă din nou la încercare. Apropierea dintre Hal și Grace complică atât situația politică, cât și viețile personale ale celor patru personaje. Creatoarea serialului, Debora Cahn, a explicat pentru Netflix Tudum că noul sezon se concentrează pe cele două cupluri, ale căror responsabilități publice afectează tot mai mult relațiile personale.

Când apare noul sezon pe Netflix

Sezonul 4 al serialului „Diplomata” va fi disponibil pe Netflix din 15 octombrie 2026, inclusiv în România.

Alături de Keri Russell și Rufus Sewell revin Allison Janney, Bradley Whitford, David Gyasi, Ali Ahn și Ato Essandoh. Serialul, creat de Debora Cahn, combină conflictele politice internaționale cu rivalitățile personale ale celor implicați în luarea deciziilor de la cel mai înalt nivel.

Primele trei sezoane sunt deja disponibile pe Netflix, iar următoarele opt episoade continuă povestea ambasadoarei Kate Wyler.

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