Un român care afirmă că a luptat timp de un an și opt luni alături de forțele ucrainene a povestit, într-o discuție publicată pe Reddit, cum a fost experiența sa pe front și care au fost momentele cel mai greu de suportat.

Deși pierderea camarazilor și condițiile operațiunilor militare fac parte din realitatea războiului, bărbatul spune că suferința animalelor abandonate printre ruine l-a afectat în mod deosebit.

Mărturia a fost publicată pe comunitatea online Reddit, unde românul a răspuns întrebărilor utilizatorilor despre perioada petrecută în Ucraina. Acesta susține că avea experiență în domeniul operațiunilor speciale înainte de plecare și că a ajuns în teatrul de război prin intermediul unor contacte și al unor colegi care se aflau deja acolo.

Potrivit relatării sale, decizia de a merge în Ucraina a fost legată atât de experiența profesională, cât și de oportunitatea de a continua o activitate pe care o cunoștea deja. Bărbatul a explicat că nu a plecat fără să aibă o perspectivă asupra locului în care urma să ajungă.

„Nu m-am dus de nebun, aveam contacte și colegi deja”, a explicat acesta în discuția de pe Reddit.

Românul a povestit inclusiv ce a luat cu el la plecare. Printre obiectele menționate s-au numărat haine de schimb, produse de igienă, tutun, bani în euro și dolari, un ceas automat Seiko, două cărți și documentele personale.

Acesta a spus că a ajuns inițial în Polonia, după ce își trimisese CV-ul și luase legătura cu persoane care aveau deja experiență în această zonă.

Relatarea sa oferă o perspectivă individuală asupra experienței voluntarilor străini implicați în conflict. Totuși, informațiile despre identitatea bărbatului, pregătirea sa militară și durata participării la operațiuni nu au fost confirmate independent.

Întrebat ce l-a afectat cel mai mult în timpul misiunilor, românul a vorbit despre pierderea camarazilor, dar a identificat o altă situație drept cea mai greu de suportat din punct de vedere personal.

Este vorba despre animalele de companie rămase în zonele bombardate, în special câinii care nu reușesc să fie evacuați și continuă să plângă printre ruinele clădirilor distruse.

„Nu toate operațiunile se desfășoară așa cum ne dorim. Și, de multe ori, când lucrurile nu merg așa cum ne-am dori, nu se întorc toți cei cu care ai legat prietenii.

Dar, la nivel strict personal, cel mai mult mă afectează lucrurile legate de animalele de companie și, mai ales, de câini. În special atunci când nu sunt evacuați și îi auzi plângând printre dărâmături. Atunci mi se rupe sufletul în asemenea hal, încât pur și simplu nu pot duce așa ceva”, a relatat acesta.

Mărturia scoate în evidență o dimensiune mai puțin discutată a războiului: situația animalelor domestice rămase în localitățile afectate de bombardamente. În timpul evacuărilor, proprietarii sunt nevoiți uneori să își părăsească locuințele în grabă, iar animalele pot rămâne blocate sau separate de familiile lor.

Românul a vorbit și despre atmosfera din unitatea în care a activat. Potrivit acestuia, voluntarii aveau, în general, un moral mai ridicat, chiar dacă existau nemulțumiri legate de anumite decizii ale conducerii militare.

În schimb, el a descris o stare diferită în cazul unor militari ucraineni mobilizați, despre care spune că aveau un moral mai scăzut.

Bărbatul a precizat că unitatea în care a activat nu avea foarte mulți militari ucraineni. Cei prezenți vorbeau fluent limba engleză și aveau, în opinia sa, un nivel de pregătire mai ridicat.

„În schimb, erau recunoscători că sunt acolo”, a spus românul despre atitudinea colegilor săi ucraineni.

Acesta a făcut referire și la rezerviști și la militarii mobilizați, despre care a afirmat că aveau, în numeroase situații, sarcina de a menține pozițiile. Potrivit relatării sale, înaintarea era realizată de unități profesioniste și de voluntari.

Un alt subiect abordat în discuția de pe Reddit a fost interacțiunea cu militarii ruși capturați. Românul a spus că a avut ocazia să discute cu unii dintre aceștia și că discuțiile nu s-au concentrat pe război sau politică.

Potrivit relatării sale, subiectele abordate au fost unele obișnuite, precum motocicletele, jocurile pe calculator și țigările.

„Prizonierii, tare simpatici. Am discutat cu ei despre alte lucruri: motociclete, jocuri pe calculator, țigări. Nimănui nu-i arde de politică și discuții contradictorii. Și, oricum, degeaba îl întrebi ce crede sincer pe unul cu mâinile legate, când tu ai arma în mână”, a povestit acesta.

Ultima observație face referire la dezechilibrul de putere dintre persoana care pune întrebările și un prizonier aflat sub controlul militarilor adversari.

Întrebat cum vede evoluția războiului și ce șanse are Ucraina în fața Rusiei, românul a susținut că sprijinul Statelor Unite este esențial pentru capacitatea militară ucraineană.

În opinia sa, fără ajutorul american, soldații ucraineni nu ar putea face față armatei ruse. Aceasta este evaluarea personală a bărbatului, nu o concluzie militară confirmată independent.

Implicarea voluntarilor străini în apărarea Ucrainei este însă documentată oficial. Ministerul ucrainean al Apărării a prezentat în decembrie 2025 procedurile prin care cetățenii altor state pot intra în serviciul militar contractual și pot fi repartizați în unități ale forțelor armate.

Potrivit instituției, experiența militară anterioară, pregătirea profesională și aptitudinile candidaților sunt luate în considerare în procesul de selecție.

De asemenea, autoritățile ucrainene au un portal oficial dedicat voluntarilor străini, unde sunt prezentate condițiile de recrutare și etapele procedurii.

Relatarea românului surprinde mai multe aspecte ale vieții în zona de conflict: pierderea camarazilor, diferențele de moral dintre militari, interacțiunile cu prizonierii și situațiile în care populația civilă și animalele sunt afectate de distrugerile provocate de bombardamente.

Dincolo de experiențele militare descrise, episodul care l-a marcat cel mai mult rămâne cel al câinilor abandonați printre ruine. Este partea mărturiei pe care bărbatul spune că îi este cel mai greu să o gestioneze.