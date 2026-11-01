Sport

Un polițist din Neamț, locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg din India. A reprezentat România la categoria peste 110 kilograme

Un polițist din Neamț, locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg din India. A reprezentat România la categoria peste 110 kilograme
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Agentul Cosmin-Gabriel Lupu, de la Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, a obținut o clasare pe locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg, desfășurat în India, în perioada 28-30 octombrie, a anunțt instituția.

Polițist din Neamț, la Campionatul Mondial de Skanderbeg din India

Polițistul a concurat la categoria de peste 110 kilograme, într-o competiție internațională la care a reprezentat România.

Un agent de poliție din județul Neamț a obținut un rezultat important la o competiție sportivă internațională. Cosmin-Gabriel Lupu, care activează în cadrul Secției nr. 3 de Poliție Rurală Săbăoani, s-a clasat pe locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg, organizat în India.

Competiția s-a desfășurat în perioada 28-30 octombrie, iar polițistul român a participat la categoria 110+ kilograme. Rezultatul său a fost evidențiat și de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, care au transmis un mesaj de apreciere pentru performanța obținută.

Poți avea două contracte de muncă simultan? Ce spune legea și ce obligații ai
Poți avea două contracte de muncă simultan? Ce spune legea și ce obligații ai
De la ce distanță te poate prinde radarul Poliției Rutiere. Detaliul pe care mulți șoferi nu îl cunosc
De la ce distanță te poate prinde radarul Poliției Rutiere. Detaliul pe care mulți șoferi nu îl cunosc

Antrenamente și disciplină, în paralel cu activitatea de polițist

Reprezentanții IPJ Neamț au subliniat că în spatele clasării pe locul al patrulea se află numeroase ore de pregătire, efort susținut și sacrificii. Potrivit instituției, participarea la competiții de nivel mondial presupune perseverență și dorința permanentă de a progresa.

„În spatele acestei performanțe se află numeroase ore de antrenament, sacrificii, perseverență și dorința permanentă de a deveni mai bun”, au transmis oficialii IPJ Neamț.

Polițistul se antrenează pentru skanderbeg în timpul liber

Aceștia au evidențiat și dificultatea de a îmbina o carieră solicitantă cu sportul de performanță. Programul profesional și pregătirea fizică necesită organizare, voință și motivație, mai ales atunci când sportivul urmărește rezultate la nivel internațional.

„Îmbinarea unei cariere solicitante cu sportul de performanță nu este deloc ușoară și presupune o bună organizare, multă voință și o motivație puternică”, au mai precizat reprezentanții instituției.

Prin clasarea pe locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg, Cosmin-Gabriel Lupu a reprezentat România într-o competiție internațională și a adus în atenție performanța sportivă a unui angajat al Poliției Române.

Stiri calde

17:24 - Elena Mateescu, atac la fostul ministru Diana Buzoianu și dezvăluiri despre achizițiile ilegale de la ANM: Ancheta ar...

17:17 - Preot din Olt, arestat preventiv într-un dosar de abuz sexual asupra minorilor

17:09 - Alertă pe mai multe aeroporturi din Europa. Patru avioane, vizate de amenințări cu bombă într-o singură zi

16:59 - Dragostea bate la ușă pe 4 noiembrie. Patru zodii chinezești pot trăi momente de neuitat

16:50 - Munca de acasă, între productivitate și pierderea spiritului de echipă. George Anghel: „Am simțit că dispare”

16:40 - Echipamente frigorifice vizate de hackeri în România: Noi alerte DNSC privind securitatea cibernetică

16:32 - Dezvăluire din interiorul AEP: Jumătate dintre angajați nu au dat concurs. Planul de reorganizare al lui Adrian Țuțuianu

16:25 - Dosarul Punga neagră bate pasul pe loc. Igor Dodon cere Curții Constituționale să se pronunțe asupra modului în care ...

HAI România!

Munca de acasă, între productivitate și pierderea spiritului de echipă. George Anghel: „Am simțit că dispare”

Munca de acasă, între productivitate și pierderea spiritului de echipă. George Anghel: „Am simțit că dispare”

De ce nu mai este România un partener predictibil pentru aliați. Cristian Diaconescu, critici la adresa celor aflați la putere

De ce nu mai este România un partener predictibil pentru aliați. Cristian Diaconescu, critici la adresa celor aflați ...

Ce ar pierde România dacă americanii și-ar retrage trupele. Explicația unui fost ministru de Externe

Ce ar pierde România dacă americanii și-ar retrage trupele. Explicația unui fost ministru de Externe

Proiecte speciale