Agentul Cosmin-Gabriel Lupu, de la Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, a obținut o clasare pe locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg, desfășurat în India, în perioada 28-30 octombrie, a anunțt instituția.

Polițistul a concurat la categoria de peste 110 kilograme, într-o competiție internațională la care a reprezentat România.

Un agent de poliție din județul Neamț a obținut un rezultat important la o competiție sportivă internațională. Cosmin-Gabriel Lupu, care activează în cadrul Secției nr. 3 de Poliție Rurală Săbăoani, s-a clasat pe locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg, organizat în India.

Competiția s-a desfășurat în perioada 28-30 octombrie, iar polițistul român a participat la categoria 110+ kilograme. Rezultatul său a fost evidențiat și de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, care au transmis un mesaj de apreciere pentru performanța obținută.

Reprezentanții IPJ Neamț au subliniat că în spatele clasării pe locul al patrulea se află numeroase ore de pregătire, efort susținut și sacrificii. Potrivit instituției, participarea la competiții de nivel mondial presupune perseverență și dorința permanentă de a progresa.

„În spatele acestei performanțe se află numeroase ore de antrenament, sacrificii, perseverență și dorința permanentă de a deveni mai bun”, au transmis oficialii IPJ Neamț.

Aceștia au evidențiat și dificultatea de a îmbina o carieră solicitantă cu sportul de performanță. Programul profesional și pregătirea fizică necesită organizare, voință și motivație, mai ales atunci când sportivul urmărește rezultate la nivel internațional.

„Îmbinarea unei cariere solicitante cu sportul de performanță nu este deloc ușoară și presupune o bună organizare, multă voință și o motivație puternică”, au mai precizat reprezentanții instituției.

Prin clasarea pe locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg, Cosmin-Gabriel Lupu a reprezentat România într-o competiție internațională și a adus în atenție performanța sportivă a unui angajat al Poliției Române.