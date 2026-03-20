Monden

Un patron de sală de jocuri le-a dat nume aparatelor de păcănele, doar-doar îl ajută să câștige

Un patron de sală de jocuri le-a dat nume aparatelor de păcănele, doar-doar îl ajută să câștigePăcănele. Sursă foto: Unsplash
Ionel Anton, jucător profesionst de poker a povestit la un podcast că de-a lungul vieții a cunoscut tot felul de oameni. Printre ei, patronul unei săli de jocuri de noroc care pusese nume fiecărui aparat de acolo.

Aparate de păcănele cu nume

Jucătorul profesionat a explicat că uneori oamenii din industria jocurilor de noroc ajung să facă gesturi mai greu de explicat. Cum este de exemplu, un patron al unei săli de jocuri care le-a pus nume aparatelor.

”M-am nimerit acum vreo 15 ani cu un patron din ăsta de salon de păcănele la el acolo. Avea trei aparate, le-a pus câte un nume fiecăruia. Și le vorbea fiecăruia. ”Hai te rog, Gheorghiță, asta e casa ta”, așa vorbea cu ele”, a povestit Ionel Anton. Desigur că motivația principală pentru care omul de afaceri a recurs la acest tertip era acela ca aparatele să funcționeze pentru profitul lui. Din nefericire lucrurile nu au mers tocmai așa cum și-a dorit acesta. Asta pentru că algoritimii nu țin cont de nume, după cum a explicat Ionel Anton.

De la păcănele la poker e doar un pas

Pe de altă parte, cunoscutul jucător de poker a spus că mulți oameni care joacă la păcănele renuntă la ele pentru poker. ”Îmi place mai mult liniștea pe care o am acum, decât nebunia de atunci.

Andi Moisescu, primele declarații după ce „Apropo TV” a fost eliminată din grila Pro TV: Asta mai lipsea
Salarii de până la 3.000 de euro pe lună în sectorul HoReCa. Sunt peste 95.000 de posturi
Poker

Poker

Sunt mulți jucători de poker care s-au lăsat de păcănele jucând poker. Dar ideea nu e asta, ideea e să nu-ți afecteze viața materială și socială”, a mai spus Ionel Anton.

Dependența de jocuri de noroc afectează 0,6% din populația României

La acest moment, datele statistice arată că 0,6% din populația României se confruntă cu o problemă legată de jocurile de noroc. Tipul acesta de tulburare progresivă de control a impulsurilor este recunoscută medical și tratată ca atare. În tratarea ei se folosește inclusiv terapia cognitiv comportamentală.

Enigma reactivării din senin a lui Călin Georgescu și cine e omul care îl controlează pe George Simion
Bătălia întunecată care se duce pentru controlul țării. Nicușor Dan, personaj tragicomic
Motivația pe care familia i-a impus-o lui Damian Drăghici, în copilărie: Ori muzică, ori pușcărie

