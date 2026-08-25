Un pasager care urma să călătorească, ieri, 24.08.2024, pe ruta Otopeni – Doha și care intenționa să plece din țară cu 60.000 USD și 2.000 EUR, fără să declare sumele la vamă, a încercat să dea borseta plină cu bani copilului minor care însoțea familia. Gestul a fost observat de autoritățile vamale, atunci când pasagerul a fost oprit pentru control, de către inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători, împreună cu polițiștii de frontieră, după cum se precizează într-un comunicat al autorităților.

Pasagerul se încadrase pe culoarul verde „Nimic de declarat”, deși avea asupra sa sume de bani care depășeau plafonul legal de declarare. În urma verificărilor efectuate, inspectorii vamali au descoperit suma de 60.000 USD și 2.000 EUR.

Autoritatea Vamală Română a dispus reținerea sumelor, fiind emisă Decizie de reținere temporară a sumelor. Totodată, a fost încheiat proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, prin care a fost aplicată amendă pentru nedeclarare, în valoare de 10.000 de lei.

Reamintim că persoanele care intră în Uniunea Europeană sau ies din Uniunea Europeană având asupra lor numerar în valoare de 10.000 de euro sau mai mult, ori echivalentul acestei sume în altă valută, au obligația de a-l declara autorității vamale, potrivit Regulamentului (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și legislației naționale în vigoare.

Declararea se realizează gratuit, la biroul vamal, iar nedeclararea atrage aplicarea de sancțiuni și reținerea sumelor.

Autoritatea Vamală Română asigură, prin analiză de risc și control selectiv, supravegherea fluxului de călători la frontiera externă a Uniunii Europene și acționează permanent, în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții la frontieră, pentru prevenirea și combaterea faptelor de nerespectare a reglementărilor vamale, se mai precizează în comunicat.