Un nou post de filme, disponibil în România. Grila în care se vede

La început de an, clienții Netflix sunt nevoiți să achite mai mulți bani pentru abonamente. Cei care nu vor să mai plătească pentru a vedea filmele de pe platforma de streaming au la dispoziție o variantă la îndemână. DIGI și-a extins grila de programe recent.

DIGI, nou post de filme pentru români

Grila de programe DIGI a fost extinsă. Anunțul legat de noul post de filme vine din partea AMC Networks International Central and Northern Europe (AMCNI CNE).

Noul canal de filme a fost inclus în grila Digi România. FilmMania este destinat celor care își doresc să se bucure de filme și face parte din pachetul TV digital al operatorului de cablu.

De-a lungul anilor, AMCNI și-a extins portofoliul și a adus în casele românilor posturi precum AMC, FilmCafe, JimJam saj Minimax. De asemenea, TV Paprika, CBS Reality și FilmMania au fost incluse pe această listă.

Vești bune pentru iubitorii de filme

Conform anunțului făcut de reprezentanții companiei, FilmMania este disponibil pentru toți clienții din țara noastră.

„FilmMania completează foarte bine viziunea noastră de a oferi o experiență cinematografică aparte prin filme care încântă și emoționează, alese cu grijă pentru a se potrivi preferințelor diverse ale publicului de toate vârstele. Împreună cu partenerii noștri, suntem încrezători că abonații DIGI se vor bucura de divertisment de calitate și de pelicule care au scris istorie în lumea filmului mondial.”, a precizat Serghei Bulgac, CEO Digi România.

DIGI, noutate pentru clienți

Iubitorii de filme se pot bucura de ofertele FilmCafe și AMC. Începând din luna decembrie, după intrarea FilmMania în grija de programe DIGI, aceștia au de ales dintr-o gamă variată de filme, arată Cancan.

Pe noul post de filme, telespectatorii pot urmări thrillere, drame sau comedii savuroase.

Pe lista filmelor care pot fi urmărite în această perioadă pe FilmMania se numără The Fifth Element, The Hitman, Machine Gun Preacher, Joan of Arc, A Time To Kill și Zorro.