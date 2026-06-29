Autoritățile din SUA și Iran au convenit duminică să oprească atacurile militare din regiune, conform unor rapoarte citate de Fox News. „Discuțiile tehnice sunt programate să continue în toate domeniile memorandumului de înțelegere. Ambele părți se vor retrage deocamdată, iar navele se pot deplasa liber”, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Un alt oficial, citat de Axios, a relatat că delegațiile celor două părți se vor întâlni pe 30 iunie la Doha, în Qatar.

Noi atacuri au avut loc în weekend, după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a efectuat atacuri suplimentare asupra mai multor ținte din Iran, în urma a ceea ce a descris ca un atac iranian asupra petrolierului M/T Kiku, sub pavilion panamez, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz.

Duminică, Iranul a lansat atacuri împotriva Kuweitului și Bahrainului, ceea ce a dus la condamnări din partea ambilor vecini arabi.

Conform memorandumului de înțelegere interimar (MOU), Iranul va permite trecerea în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce SUA va ridica blocada porturilor iraniene.

De asemenea, se aștepta înființarea unei linii telefonice directe între armata americană și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) pentru a coordona traficul maritim.

Duminică, ministrul de externe Abbas Araghchi a declarat că Iran este singurul responsabil pentru gestionarea și redeschiderea completă a traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz în temeiul înțelegerilor recente.

Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Mike Waltz, a declarat duminică că regimul din Iran nu a fost niciodată atât de izolat în Orientul Mijlociu, respingând afirmațiile Teheranului de dominație asupra Strâmtorii Ormuz în urma atacurilor din regiune.

„Regimul iranian crede pentru o secundă că președintele Trump va sta deoparte în timp ce Iranul continuă să atace transportul maritim internațional fără un răspuns sau bazele noastre fără un răspuns”, a declarat Waltz la „Fox News Sunday”.

„Se înșală amarnic și au văzut asta clar în ultimele nopți, vom continua să le distrugem militar infrastructura pe care încearcă să o folosească pentru a controla ilegal o cale navigabilă internațională.”

„Un număr record de 143 de națiuni la ONU au fost de acord cu noi că acest lucru încalcă dreptul internațional. Chiar și guvernul chinez a spus că nu se pot percepe taxe sau comisioane”, a adăugat el, înainte de a afirma că Iranul „se bazează pe Oman pentru a-l ajuta să instaleze această nouă infrastructură peste calea navigabilă”.

„Acum, chiar ieri, Oman a respins ideea taxelor sau comisioanelor, așa că sunt complet izolați aici”, a explicat Waltz.