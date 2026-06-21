Un elefant de patru tone a stricat convenția Republicanilor din Texas și a devenit viral

Paige, un elefant african, a fost plimbat prin Centrul de Convenții George R. Brown din Houston după discursul guvernatorului Greg Abbott și a fost văzută purtând un banner mare în sprijinul lui acestuia, potrivit Jerusalem Post.

Elefantul de patru tone a fost adus vineri la convenția anuală a Partidului Republican din Texas, într-o demonstrație care a luat-o razna imediat după ce animalul a urinat pe podea.

Femela de elefant a traversat sala de convenții pentru câteva momente, înainte de a se opri să se ușureze pe podea, și a devenit virală pe rețelele de socializare pentru ceea ce mulți au numit accidentul ei „simbolic”.

„Aceasta este o reprezentare perfectă a Partidului Republican din America de astăzi”, a scris o persoană pe rețelele de socializare. Elefantul este animalul simbolic pentru Partidul Republican, în timp ce măgarul este simbolul Partidului Democrat din SUA.

„Ce onoare să văd că elefantul (și urina lui) sunt mai demni decât orice altceva din acea încăpere”, a scris o altă persoană.

Partidul Republican din Texas a postat, de asemenea, un videoclip cu Paige, fără să urineze, scriind: „Bun venit, Paige! Mulțumim că ai trecut pe la Convenția de Stat! Ce încântare pentru delegații și invitații noștri - este una pe care nu o vor uita niciodată!”

Paige aparține unei unități pentru animale numite East Texas Elephant Experience din orașul Cut and Shoot, Texas. East Texas Elephant Experience a primit critici din partea Coaliției pentru Drepturile Animalelor pentru că a permis ca animalele să fie „folosite de oameni pentru câteva momente de divertisment egoist”.

„Merită mai mult. Merită un adevărat sanctuar unde să-și poată trăi viața liberi de exploatare și de amenințarea cu răul”, a adăugat Coaliția pentru Drepturile Animalelor.

Potrivit Coaliției pentru Drepturile Animalelor, Paige și surorile ei, Jeanie și Krissy, sunt forțate să îndure „ore lungi de izolare, adesea legate în lanțuri și transportate în remorci înghesuite prin toată țara”.

Elefantul african este considerat pe cale de dispariție de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.