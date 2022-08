Un elefant și-a ucis stăpânul pentru că l-a pus să care lemne pe caniculă

Elefantul, numit Pom Pam, l-a atacat pe proprietar cu colții săi, provocând ruperea corpului în două, după ce l-a pus să care lemne la temperaturi ridicate. Elefanții asiatici se folosesc pentru a transporta bușteni și lemn prin zonele împădurite, dar sunt imprevizibili.

Chiar dacă sunt cunoscuți și după numele de „elefanți de exploatare forestieră”, această practică a fost interzisă în Thailanda în 1989, dar oamenii nu țin cont de asta. Pom Pom a fost obligat să care lemne în Thailanda, într-o perioadă de căldură extremă, iar acesta nu a mai suportat.

Poliția a ajuns, miercuri, la o plantație de cauciuc din provincia Phang Nga și a găsit cadavrul lui Supachai Wongfaed, în vârstă de 32 de ani, rupt în două într-o baltă de sânge. Elefantul i-a rupt corpul în două după ce a fost pus să facă o acțiune pe care nu o voia.

De ce și-a ucis elefantul proprietarul

În provincia Phang Nga din Thailanda, temperaturile au ajuns la 89 de grade Celsius în ultimele zile. Poliția a declarat că este posibil că temperaturile să fi determinat elefantul să „o ia razna”, mai ales că acesta era pus la un efort excesiv.

Elefantul se afla deasupra corpului lui Wongfaed când autoritățile au ajuns la fața locului. Ofițerii de la Phang Nga Provincial Livestock au trebuit să sedeze animalul pentru a analiza cadavrul.

Exploatarea elefanților este interzisă

Cu toate că elefanții sunt considerați animale sălbatice, oamenii uită de asta și îi exploatează fără să se gândească la consecințe.

„[Este] încă o altă dovadă dură a faptului că elefanții asiatici sunt și vor rămâne întotdeauna animale sălbatice care pot ataca și ucide atunci când sunt abuzați sau suprasolicitați de oameni. Aceștia suferă profund, atât psihologic, cât și fizic, atunci când sunt rupți și forțați să muncească în mod constant și sever în exploatările forestiere și activitățile conexe”, a declarat, pentru Newsweek Duncan McNair, directorul executiv al organizației caritabile Save The Asian Elephants.

„Save The Asian Elephants are dovezi abundente despre aproape 2.000 de decese umane și răni catastrofale cauzate de elefanții captivi brutalizați în activități forțate nenaturale, inclusiv în turism”, potrivit The Thaiger.