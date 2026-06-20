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Turiștii au furat peste 70 de indicatoare cu numele localității. Acum, orașul nu mai primește altele noi

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Turiștii au furat peste 70 de indicatoare cu numele localității. Acum, orașul nu mai primește altele noiindicatoare rutiere / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O mică localitate din statul american Texas a rămas fără indicatoare rutiere după ce autoritățile au decis să nu le mai înlocuiască, potrivit New York Post..

Decizia a fost luată după ce peste 70 de indicatoare cu numele localității au fost furate de-a lungul anilor de turiști și colecționari atrași de denumirea neobișnuită a așezării.

Este vorba despre Bug Tussle, o comunitate neîncorporată din comitatul Fannin, situată la aproximativ 130 de kilometri nord-est de Dallas.

Cu o populație de aproximativ 15 locuitori, localitatea a devenit cunoscută nu pentru dimensiunea sa, ci pentru faptul că indicatoarele sale rutiere dispar constant, fiind luate ca suveniruri.

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Peste 70 de indicatoare au dispărut de-a lungul anilor

Potrivit informațiilor publicate de presa locală și preluate de mai multe publicații americane, Departamentul Transporturilor din Texas (TxDOT) a înlocuit ani la rând indicatoarele furate. În cele din urmă, instituția a anunțat că nu va mai instala altele noi, după ce numărul furturilor a depășit 70.

Locuitorii spun că numele neobișnuit al localității este principalul motiv pentru care indicatoarele au devenit o țintă pentru turiști. Mulți șoferi care treceau prin zonă considerau plăcuțele un suvenir inedit și le luau cu ei.

Cum au reacționat locuitorii

În loc să aștepte noi indicatoare din partea autorităților, cei aproximativ 15 locuitori ai comunității au decis să găsească o soluție proprie. Aceștia au construit un panou masiv din lemn, cu dimensiuni de aproximativ 1,2 metri înălțime și 1,5 metri lățime, suficient de greu pentru a nu putea fi furat cu ușurință.

Bug Tussle

Bug Tussle / sursa foto: captură YouTube

Deborah Stout, una dintre rezidentele localității, a explicat pentru presa americană că noul panou a fost conceput tocmai pentru a descuraja tentativele de furt care au devenit o problemă constantă pentru comunitate.

Un nume care atrage atenția de zeci de ani

Bug Tussle a fost fondat în anii 1890 sub denumirea de Truss. Originea actualului nume nu este cunoscută cu exactitate, însă există mai multe legende locale. Una dintre cele mai răspândite povești susține că denumirea ar proveni de la un eveniment comunitar invadat de insecte, participanții fiind nevoiți să „se lupte” cu acestea pentru a-și salva mâncarea.

De-a lungul timpului, numele localității a atras numeroși curioși, iar unii vizitatori au ajuns chiar să organizeze ceremonii de căsătorie aici pentru a putea spune că s-au căsătorit în Bug Tussle.

Furtul indicatoarelor, o problemă întâlnită și în alte locuri

Cazul din Texas nu este unic. În mai multe țări, localitățile cu denumiri neobișnuite s-au confruntat cu furturi similare.

Exemple cunoscute sunt satul Shitterton din Marea Britanie sau localitatea austriacă Fugging, unde autoritățile au fost nevoite să instaleze indicatoare speciale și sisteme de protecție după dispariția repetată a plăcuțelor rutiere.

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