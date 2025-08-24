Social Un cercetător indigen reînvie practicile medicale tradiționale ale poporului său







Un studiu condus de etnobotanistul Hemerson Dantas dos Santos Pataxó Hãhãhãi readuce la viață cunoștințele de vindecare ancestrale ale poporului său, Pataxó Hã-Hã-Hãi, din Brazilia. Cercetarea s-a concentrat pe pierderea treptată a tradițiilor medicale și a urmărit recuperarea acestora, în special a tratamentelor pentru paraziți intestinali, diabet și hipertensiune.

În total, au fost catalogate 175 de plante medicinale, dintre care 43 sunt utilizate în mod specific pentru tratarea bolilor. Printre cele mai frecvent folosite se numără:

Mastruz / iarbă de santa maria (Dysphania ambrosioides) – pentru combaterea viermilor intestinali,

moringa (Moringa oleifera) – utilizată în controlul diabetului,

lemongrass / lămâiță (Cymbopogon citratus) – folosit pentru reducerea tensiunii arteriale.

Interesant este că multe dintre aceste plante nu sunt specii native, ci introduse pe teritoriul indigen. Terenul Pataxó Hã-Hã-Hãi, situat în sudul statului Bahia, a fost oficial rezervat populației indigene încă din 1926. Totuși, în anii 1940, regiunea a fost invadată de fermieri, ceea ce a dus la expulzarea majorității locuitorilor indigeni.

În 2012, Curtea Supremă Federală a recunoscut dreptul de proprietate tradițională al comunității asupra pământului și a ordonat îndepărtarea ocupanților neindigeni.

Deși o parte din cunoștințele și practicile ancestrale au fost pierdute, bătrânii comunității păstrează încă fragmente de înțelepciune transmise de generațiile anterioare.

Între februarie 2022 și noiembrie 2023, 19 experți indigeni cu vârste între 50 și 85 de ani au participat la cercetare. Aceștia au fost instruiți în antropologie culturală și botanică, ceea ce le-a permis să documenteze în mod riguros propriile cunoștințe tradiționale.

Metoda, denumită etnobotanică participativă, împuternicește comunitățile indigene și contestă abordările coloniale în producerea de cunoștințe științifice.

Cercetarea a inclus vizitarea a zece sate și peste 240 de zile de muncă de teren, permițând accesul la ritualuri și practici altădată inaccesibile, cum ar fi folosirea rugăciunilor în prepararea medicamentelor.

Proiectul a dus la realizarea unei cărți, a unui material audiovizual și la crearea unei grădini de plante medicinale în comunități. În plus, a fost elaborată o broșură cu rețete sigure pe bază de plante medicinale, care va fi distribuită tinerilor și profesioniștilor din domeniul sănătății din comunitățile indigene.

Studiul subliniază rolul esențial al popoarelor indigene în producerea și conservarea cunoștințelor științifice și evidențiază nevoia unor mecanisme mai bune pentru transmiterea și protejarea acestora, scrie medicalxpress.com.