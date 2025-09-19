Un bărbat, înjunghiat mortal în Ţăndărei. Conflictul a pornit de la o dispută pentru teren

Un bărbat a murit vineri după-amiază la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, după ce a fost înjunghiat într-un scandal în care au fost implicate mai multe persoane. Alte două persoane au fost rănite și transportate la spital. „Conflictul a pornit de la disputa pe un teren şi a fost iniţiat între doi fraţi, care locuiesc pe aceeaşi stradă”, a anunțat IPJ Ialomița.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa a anunţat că vineri, în jurul orei 15.30, a primit o sesizare privind o agresiune între mai multe persoane la Ţăndărei, una dintre ele fiind înjunghiată. Poliţiştii s-au deplasat imediat la faţa locului pentru a opri conflictul.

Primele verificări au arătat că cinci persoane s-au agresat reciproc. Potrivit poliţiştilor, două persoane au fost rănite și au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale, iar bărbatul înjunghiat a murit. Ancheta a stabilit că incidentul a pornit de la o dispută pentru un teren și a fost iniţiat între doi fraţi care locuiesc pe aceeaşi stradă.

Autoritățile au anunțat că în zonă intervin polițiștii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, alături de echipe de ordine publică, jandarmi și polițiști locali, pentru a asigura un climat de siguranță. Polițiștii au precizat că între cei doi frați nu exista un conflict anterior.

„Din verificări rezultă faptul că între cei doi fraţi nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan. În acest caz, se efectuează cercetări de către poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale”, a mai adăugat instituția menționată anterior.

Un caz asemănător a avut loc în Galați, când un bărbat a fost arestat preventiv după ce și-a ucis fratele în urma unei altercații violente care a avut loc pe 15 august.

Cei doi locuiau împreună, iar în timpul conflictului agresorul și-a lovit fratele cu pumnii și cu un par, provocându-i răni grave. Victima a fost internată la spital, unde a murit pe 28 august din cauza leziunilor suferite, potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați.