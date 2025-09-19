Bărbat din Dolj, reținut după ce ar fi agresat sexual o minoră

Un bărbat de 57 de ani din comuna Malu Mare, județul Dolj, a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat sexual o minoră pe un teren de fotbal. „La data de 17 septembrie, poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat, de 52 de ani, din comuna Malu Mare, cu privire la faptul că, în seara zilei de 16 septembrie, fiica sa de 10 ani ar fi fost agresată sexual”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în seara de 16 septembrie, în jurul orei 20.30. În timp ce se afla pe un teren de fotbal din localitate, minora ar fi fost acostată de un bărbat de 57 de ani, care s-ar fi apropiat de aceasta și ar fi atins-o în zonele intime.

Polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșoveni au deschis un dosar penal, bărbatul fiind cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor. Victima a fost audiată în prezența părinților, iar declarațiile acesteia au fost coroborate cu alte probe strânse în cauză.

După administrarea probatoriului, bărbatul de 57 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta. În funcție de decizia procurorilor, suspectul ar putea rămâne în arest preventiv sau sub control judiciar.

O fată de 13 ani din judeţul Dolj a fost agresată sexual de tatăl ei vitreg, un bărbat de 56 de ani.

Poliţiştii au fost sesizaţi despre acest lucru de reprezentanţii şcolii.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au transmis, vineri, 19 septembrie, că au fost anunţaţi de personalul unei şcoli din comuna Predeşti despre suspiciunea că o elevă de 13 ani ar fi fost agresată sexual de un apropiat al familiei.

Agresorul a fost reţinut şi urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide ce măsură preventivă se impune în acest caz.

„Din cercetări s-a stabilit că, în cursul zilei de 7 septembrie, în jurul orei 15.00, în timp ce se afla la domiciliul din comuna Predeşti, minora ar fi fost agresată sexual de către tatăl său vitreg, un bărbat de 56 de ani, din comuna Predeşti”, au afirmat poliţiştii.