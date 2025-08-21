Justitie Recidivist păstrat la catedră, reținut pentru viol asupra unei copile. Caz scandalos în Învățământ







Profesorul a fost reținut pentru „agresiune sexuală asupra unui minor” și pentru „viol asupra unui minor”, conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Andrei Marozsan are 47 de ani și era profesor în Curtuișeni.

Profesorul a fost reținut pentru 24 de ore. Și este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru viol și agresiune sexuală. Victima sa este o elevă de 14 ani. Profesorul nu e la prima întâlnire cu legea. Andrei Marozsan are deja o condamnare cu suspendare pentru pornografie infantilă. Culmea e că el preda la clasă.

Acum, anchetatorii cer arestarea sa preventivă. Cum de mai avea dreptul să predea la clasă un profesor cu condamnare penală pentru pornografie infantilă? E o întrebare la care anchetatorii nu au răspuns. Fiindcă instanța nu i-a interzis să predea, nici școala nu a făcut demersuri împotriva sa.

Profesorul fusese judecat fiindcă în " perioada decembrie 2013 - noiembrie 2014, ar fi stocat, distribuit şi pus la dispoziţie mai multe materiale pornografice cu minori, prin intermediul internetului". Cert e că, individul a mers până într-acolo încât își agresa sexual eleva chiar în incinta școlii. Profesorul a încercat să invoce probleme psihice. Pentru a scăpa de răspundere pentru faptele sale. Expertiza de specialitate a arătat, însă, că avea discernământ la momentul faptelor.

"În data de 2 iulie 2025, între orele 11 şi 12, după ce anterior a sedus-o prin mai multe mesaje, atingeri şi întâlniri, inculpatul, profesor în cadrul Școlii Gimnaziale din Curtuișeni, s-a întâlnit cu fosta sa elevă, minoră de 14 ani la acea dată, în arhiva şcolii, situată lângă laboratorul de fizică-chimie de la etajul I, unde a îmbrăţişat-o. A sărutat-o pe gură şi pe gât şi a mângâiat-o pe şolduri şi pe fese, fără ca minora să se împotrivească", scrie în comunicat.

Două zile mai târziu, profesorul i-a dat o nouă întâlnire adolescentei. Tot în arhiva şcolii. "A îmbrăţişat-o, a sărutat-o pe gură şi pe gât, a mangâiat-o, i-a dat jos pantalonii şi chilotul şi a penetrat-o cu degetele în vagin, împotriva voinţei sale. Minora împotrivindu-se prin respingerea gestului, atât verbal cât şi cu mâinile, însă fără a reuşi să-l oprească", au transmis procurorii.