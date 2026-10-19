Un bărbat din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost acuzat că și-a violat și agresat sexual în repetate rânduri fiica în vârstă de 13 ani, care are dizabilitate intelectuală.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, presupusele abuzuri ar fi avut loc în zona localității Sânpaul, iar procurorul a justificat solicitarea arestării prin gravitatea faptelor, vulnerabilitatea minorei și riscul pe care l-ar reprezenta lăsarea bărbatului în libertate.

Măsura preventivă a fost dispusă de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Cluj-Napoca, în urma propunerii formulate de procurorul de caz.

Acuzațiile vizează acte de natură sexuală comise asupra propriului copil, prin constrângere și prin exploatarea relației de autoritate dintre părinte și minoră.

Potrivit informațiilor comunicate de procurori, unul dintre episoadele investigate s-ar fi petrecut într-o rulotă amplasată pe o pășune din extravilanul localității Sânpaul, județul Cluj. Anchetatorii susțin că bărbatul consumase o cantitate excesivă de alcool și ar fi profitat de vulnerabilitatea fiicei sale pentru a o supune unor multiple acte de natură sexuală.

Procurorii au indicat mai mulți factori care ar fi contribuit la vulnerabilitatea victimei: vârsta de numai 13 ani, dizabilitatea intelectuală, relația de familie și poziția de autoritate a tatălui. Potrivit anchetei, minora nu ar fi avut capacitatea de a exprima un consimțământ valabil în circumstanțele descrise.

Un alt episod ar fi avut loc în noaptea de 7 spre 8 octombrie, când tatăl și fiica se aflau pe un câmp din afara localității Sânpaul. Cei doi s-ar fi deplasat acolo pentru a fura cartofi, iar bărbatul este acuzat că și-ar fi violat și agresat sexual fiica și cu această ocazie.

În motivarea propunerii, procurorul a subliniat că gravitatea acuzațiilor este amplificată de relația dintre suspect și victimă. Tatăl avea obligația legală de a-și proteja, educa și supraveghea copilul, însă, potrivit anchetatorilor, ar fi folosit tocmai această relație de autoritate pentru a comite presupusele abuzuri.

Un alt element invocat a fost comportamentul verbal al bărbatului în raport cu fiica sa. Procurorul a descris limbajul folosit în discuțiile despre sexualitate drept „deosebit de vulgar, agresiv și degradant”, apreciind că acesta indică o desconsiderare profundă a demnității și integrității sexuale a minorei.

În evaluarea procurorului, aceste împrejurări, alături de vulnerabilitatea victimei și caracterul repetat al faptelor imputate, justificau luarea unei măsuri preventive privative de libertate.

Procurorul a apreciat că arestarea preventivă pentru 30 de zile nu este disproporționată în raport cu gravitatea concretă a faptelor investigate. În motivare, acesta a arătat că presupusele abuzuri ar fi fost comise de persoana care avea responsabilitatea directă de a asigura protecția copilului.

Potrivit argumentelor prezentate de Parchet, lăsarea bărbatului în libertate ar genera o stare concretă de pericol pentru ordinea publică. Evaluarea a avut în vedere atât natura acuzațiilor, cât și vârsta victimei, dizabilitatea intelectuală și relația de dependență și autoritate dintre cei doi.

Arestarea preventivă este o măsură procesuală dispusă în cursul anchetei și nu echivalează cu o condamnare. Vinovăția persoanei acuzate urmează să fie stabilită de instanță, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, care a anunțat că procurorul de caz a formulat propunerea de arestare preventivă, admisă ulterior de judecătorul competent.

Gravitatea acuzațiilor și vulnerabilitatea victimei reprezintă principalele elemente invocate pentru justificarea măsurii. Cercetările trebuie să stabilească împrejurările exacte ale faptelor și răspunderea penală a bărbatului.