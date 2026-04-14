Încercare de sinucidere în sediul unei bănci. Un bărbat a ajuns la spital cu răni la gât

Încercare de sinucidere în sediul unei bănci. Un bărbat a ajuns la spital cu răni la gâtAmbulanță. Sursa foto: dreamstime.com
Un incident grav a avut loc marți într-o unitate bancară din municipiul Brăila, unde un bărbat de 48 de ani a ajuns la spital după ce și-ar fi provocat răni în zona gâtului. „Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brăila au fost sesizați prin apel la 112, de către o angajată a unei unități bancare din municipiu, cu privire la faptul că un angajat și-ar fi provocat leziuni în zona gâtului”, a transmis IPJ Brăila.

Angajata unității bancare a anunțat incidentul la 112

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Brăila, polițiștii din Municipiul Brăila au fost sesizați printr-un apel la 112, făcut de o angajată a unității bancare, care a anunțat că un coleg de muncă s-ar fi rănit folosind un cuțit.

„În jurul orei 11:15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brăila au fost sesizați prin apel la 112, de către o angajată a unei unități bancare din municipiu, cu privire la faptul că un angajat și-ar fi provocat leziuni în zona gâtului, cu un obiect tăietor-înțepător”, a transmis IPJ Brăila.

Poliție. Sursa foto: Pixabay

Bărbatul, transportat în stare critică la spital

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care a preluat bărbatul în stare critică și l-a transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, unde a primit îngrijiri medicale, potrivit obiectivbr.ro.

Bărbatul este din municipiul Brăila, iar primele date arată că acesta ar fi recurs la acest gest în timpul programului de lucru.

Polițiștii au deschis un dosar penal

Surse apropiate anchetei, citate de obiectivbr.ro, au transmis că bărbatul ar fi agent de pază, iar incidentul ar fi avut loc în timpul programului de lucru, în incinta unei sucursale BRD din zona Piața Traian. Cu toate acestea, circumstanțele exacte nu sunt, deocamdată, clarificate.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă verificările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul. În prezent, cazul este încadrat ca vătămare corporală din culpă.

