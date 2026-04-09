Fostă angajată a unei unități militare din SUA, arestată de FBI. Divulga informații clasificate

O femeie în vârstă de 40 de ani, identificată drept Courtney Williams, a fost arestată de agenții Biroului Federal de Investigații (FBI) sub acuzația de divulgare de informații clasificate către presă, potrivit Departamentului de Justiție al Statelor Unite.

Cazul atrage atenția asupra modului în care informații sensibile din cadrul structurilor militare pot ajunge în spațiul public, dar și asupra relației dintre surse și jurnaliștii de investigație.

Autoritățile americane au confirmat că nu au reușit să identifice oficial jurnalistul care a primit informațiile, însă mai multe publicații din SUA indică faptul că ar putea fi vorba despre Seth Harp, jurnalist de investigație și autor al unei cărți publicate în 2025 despre activitatea forțelor armate de la Fort Bragg, cea mai mare bază militară a Statelor Unite.

Conform documentelor judiciare citate de Departamentul de Justiție, Courtney Williams a lucrat între 2010 și 2016 pentru o unitate militară din cadrul bazei Fort Bragg și deținea o autorizație de securitate de nivel „top secret”.

Autoritățile susțin că aceasta ar fi comunicat în mod repetat cu jurnalistul între anii 2022 și 2025.

Procurorii afirmă că schimburile de informații au avut loc prin telefon și mesaje text, iar numele lui Williams apare menționat în cartea publicată de jurnalistul american. Ancheta vizează stabilirea exactă a naturii informațiilor transmise și a impactului acestora asupra securității naționale.

Într-un comunicat oficial, Roman Rozhavsky, director adjunct al diviziei de contrainformații și spionaj din cadrul FBI, a declarat: „Courtney Williams a depus jurământul de a proteja secretele țării noastre în calitate de angajată a unei unități militare speciale a armatei” și „a trădat acest jurământ divulgând informații clasificate către mass-media, punând astfel în pericol țara noastră”.

Potrivit postului american WRAL TV, cartea jurnalistului Seth Harp include detalii despre experiențele lui Courtney Williams în timpul activității sale la Fort Bragg. Volumul ar aborda, printre altele, aspecte legate de hărțuire sexuală și discriminare în cadrul bazei militare.

Aceste elemente ar fi contribuit la apariția unui interes public sporit asupra activității din interiorul uneia dintre cele mai importante structuri militare ale Statelor Unite. Fort Bragg este cunoscut drept sediul principal al forțelor speciale americane și joacă un rol strategic în operațiunile militare externe.

Deși autoritățile nu au confirmat oficial identitatea jurnalistului implicat, informațiile apărute în presa americană sugerează o legătură directă între conținutul cărții și investigația în curs.

Departamentul de Justiție a precizat că, după apariția cărții, Courtney Williams ar fi continuat să comunice cu autorul acesteia. Potrivit documentelor oficiale, femeia ar fi transmis mesaje în care își exprima îngrijorarea cu privire la informațiile publicate.

Astfel, anchetatorii susțin că Williams a declarat într-un schimb de mesaje că este „îngrijorată de cantitatea de informații clasificate care au fost divulgate”.

Această declarație este analizată de autorități în contextul acuzațiilor formulate, fiind considerată relevantă pentru stabilirea gradului de implicare al suspectei în transmiterea datelor sensibile.

Cazul este în continuare în curs de investigare, iar autoritățile americane nu au oferit detalii suplimentare despre eventuale alte persoane implicate sau despre tipul exact de informații considerate clasificate.

Ancheta ridică întrebări legate de securitatea informațiilor din interiorul structurilor militare și de mecanismele de protecție existente pentru prevenirea scurgerilor de date. De asemenea, situația evidențiază complexitatea relației dintre instituțiile statului și presa de investigație, în special în cazurile care implică informații sensibile.

Până în acest moment, nu au fost făcute publice detalii privind apărarea lui Courtney Williams sau eventuale declarații oficiale din partea acesteia.