Un avion s-a prăbușit în SUA. Mai mulți pasageri au murit

Mai multe persoane și-au pierdut viața în Statesville, Carolina de Nord, după ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp după decolare, a declarat un oficial local al biroului șerifului pentru CNN. Numărul exact de pasageri morți nu a fost confirmat deocamdată, a spus adjunctul șefului județului Iredell, Bill Hamby.

„Un Cessna C550 s-a prăbușit în timp ce ateriza pe Aeroportul Regional Statesville din Carolina de Nord, în jurul orei 10:20 dimineața, ora locală, joi, 18 decembrie. FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor vor investiga. NTSB va conduce investigația și va furniza orice actualizări", a declarat Administrația Federală a Aviației pentru CNN.

Datele preliminare de urmărire a zborului arată că un Cessna Citation 550 a decolat de pe pista 10 a Aeroportului Regional Statesville în jurul orei 10 dimineața, a parcurs aproximativ cinci mile, apoi a efectuat aproape imediat o virare la stânga, întorcându-se spre aeroport.

La aproximativ 80 de minute după accident, o stație meteorologică automată de la aeroport a raportat nori, ploi ușoare și vizibilitate sub trei mile. Nu este clar dacă aceste condiții meteo erau prezente în momentul prăbușirii.

Aeroportul Regional Statesville oferă facilități de aviație corporativă pentru companii din Fortune 500 și mai multe echipe NASCAR, conform site-

„Biroul meu este orientat spre locul unde s-a întâmplat. Stăteam doar aici, apoi am auzit un bubuit puternic, iar hangarul nostru s-a cutremurat puțin. M-am ridicat să mă uit și atunci am văzut flăcările și focul peste tot", a spus Victoria, care lucrează pentru o companie de aviație și a cerut să fie identificată doar după prenume din motive de confidențialitate.

NTSB va ancheta accidentul, a declarat purtătoarea de cuvânt a agenției, Sarah Taylor Sulick, pentru CNN.

Autoritățile locale au oferit puține detalii despre incident în cadrul unei scurte conferințe de presă.

„Nu avem nicio informație despre cauză”, a afirmat managerul aeroportului, John Ferguson.

Aeroportul Regional Statesville nu are turn de control. Piloții trebuie să-și raporteze singuri poziția folosind o frecvență radio comună. Aeroportul rămâne închis, potrivit managerului.