International

Un avion s-a prăbușit în SUA. Mai mulți pasageri au murit

Comentează știrea
Un avion s-a prăbușit în SUA. Mai mulți pasageri au muritAvion prăbușit. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Mai multe persoane și-au pierdut viața în Statesville, Carolina de Nord, după ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp după decolare, a declarat un oficial local al biroului șerifului pentru CNN. Numărul exact de pasageri morți nu a fost confirmat deocamdată, a spus adjunctul șefului județului Iredell, Bill Hamby.

Un avion s-a prăbușit în SUA

„Un Cessna C550 s-a prăbușit în timp ce ateriza pe Aeroportul Regional Statesville din Carolina de Nord, în jurul orei 10:20 dimineața, ora locală, joi, 18 decembrie. FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor vor investiga. NTSB va conduce investigația și va furniza orice actualizări", a declarat Administrația Federală a Aviației pentru CNN.

Datele preliminare de urmărire a zborului arată că un Cessna Citation 550 a decolat de pe pista 10 a Aeroportului Regional Statesville în jurul orei 10 dimineața, a parcurs aproximativ cinci mile, apoi a efectuat aproape imediat o virare la stânga, întorcându-se spre aeroport.

Condiții meteo dificile

La aproximativ 80 de minute după accident, o stație meteorologică automată de la aeroport a raportat nori, ploi ușoare și vizibilitate sub trei mile. Nu este clar dacă aceste condiții meteo erau prezente în momentul prăbușirii.

Aeroportul Regional Statesville oferă facilități de aviație corporativă pentru companii din Fortune 500 și mai multe echipe NASCAR, conform site-

„Biroul meu este orientat spre locul unde s-a întâmplat. Stăteam doar aici, apoi am auzit un bubuit puternic, iar hangarul nostru s-a cutremurat puțin. M-am ridicat să mă uit și atunci am văzut flăcările și focul peste tot", a spus Victoria, care lucrează pentru o companie de aviație și a cerut să fie identificată doar după prenume din motive de confidențialitate.

Avion prăbușit în SUA

NTSB va ancheta accidentul, a declarat purtătoarea de cuvânt a agenției, Sarah Taylor Sulick, pentru CNN.

Autoritățile locale au oferit puține detalii despre incident în cadrul unei scurte conferințe de presă.

„Nu avem nicio informație despre cauză”, a afirmat managerul aeroportului, John Ferguson.

Aeroportul Regional Statesville nu are turn de control. Piloții trebuie să-și raporteze singuri poziția folosind o frecvență radio comună. Aeroportul rămâne închis, potrivit managerului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:04 - Tăierile din suma forfetară, impact minim pentru parlamentari. Vor rămâne cu un buget generos pentru cheltuielile adm...
21:58 - Vlad Filat, prezent la procesul lui Plahotniuc: „Am multe de spus”. Video
21:47 - Evadare de la Penitenciarul Poarta Albă. Un deținut condamnat pentru tâlhărie a fugit după ce s-a prezentat la cabine...
21:39 - Un avion s-a prăbușit în SUA. Mai mulți pasageri au murit
21:30 - Radu Miruță respinge acuzațiile de incompatibilitate. Clarificări legate de activitatea profesională
21:22 - Meciul pentru locul trei al Cupei Arabe, suspendat din cauza ploii. Ultima partidă a lui Cosmin Olăroiu pe banca Emir...

HAI România!

Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia

Proiecte speciale