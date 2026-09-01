Antreprenorul Cristian Biriș critică modul în care este purtată dezbaterea politică privind starea administrației publice și atrage atenția că responsabilitatea pentru situația actuală nu poate fi pusă în sarcina PSD. În acest context, Cristian Biriș face o trecere în revistă a perioadelor în care România a avut în fruntea Executivului câte un premier liberal, începând din 2019.

„Hai să ne uităm puțin la calendar:

4 noiembrie 2019 – decembrie 2020: Ludovic Orban — PNL, prim-ministru.

decembrie 2020 – noiembrie 2021: Florin Cîțu — PNL, prim-ministru.

noiembrie 2021 – iunie 2023: Nicolae Ciucă — PNL, prim-ministru.

iunie 2023 – 2025: Marcel Ciolacu — PSD, dar PNL rămâne la guvernare, în coaliție, cu ministere, secretari de stat, prefecți și partea lui de putere în administrație.

din iunie 2025: Ilie Bolojan — PNL, prim-ministru. Aproape șase ani cu premier PNL”, arată el.

Cristian Biriș susține că liberalii nu pot fi prezentați drept simpli spectatori ai modului în care a funcționat administrația publică în ultimii ani.

„Deci PNL nu a privit România de pe margine. A fost aproape permanent la putere și, în cea mai mare parte a acestei perioade, a avut chiar șeful Guvernului”, afirmă Biriș.

El critică discursul prin care responsabilitatea pentru problemele administrației este atribuită exclusiv altor partide.

„Nu poți să guvernezi ani întregi, să ai premieri, miniștri, secretari de stat, prefecți, directori și oameni numiți prin instituții, să guvernezi inclusiv cot la cot cu PSD, iar apoi să te prezinți în fața publicului ca și cum tocmai ai coborât din tren și ai descoperit îngrozit ce au făcut «ceilalți»”, spune Cristian Biriș.

În opinia sa, dacă statul este „supradimensionat, politizat și plin de sinecuri”, atunci responsabilitatea trebuie împărțită între toate partidele care s-au aflat la guvernare.

„Dacă astăzi statul este supradimensionat, politizat și plin de sinecuri, întrebarea este foarte simplă: Unde a fost PNL din 2019 până acum?”, afirmă el.

Biriș întreabă cine a făcut numiri în ministere, agenții și instituții, cine a avut prefecți și directori și cine a votat bugetele.

„Cine a numit oameni în ministere, agenții și instituții? Cine a avut prefecți și directori? Cine a votat bugetele? Cine a împărțit funcțiile atunci când a guvernat împreună cu PSD?”, continuă acesta.

Cristian Biriș susține, de asemenea, că discuția despre rude, apropiați și clientelă politică din instituțiile publice trebuie purtată punctual, cu exemple și nume, întrucât fenomenul nu poate fi asociat exclusiv cu PSD.

„Și dacă vrem să discutăm despre rude, apropiați și clientelă politică ajunși prin instituțiile publice, atunci să discutăm punctual și cu nume. Fenomenul ăsta nu are carnet de partid exclusiv PSD”, spune el.

Acesta consideră că responsabilitatea politică trebuie evaluată în funcție de timpul petrecut la guvernare și de deciziile luate în această perioadă, nu prin prisma discursurilor partizane.

„PSD nu e nevinovat. Dar nici PNL nu e spectator. Au administrat același stat, au împărțit aceeași putere și, de multe ori, aceleași funcții. Așa că nu mă interesează cine strigă mai tare «PSD!» sau «PNL!». Mă interesează cine a fost la putere, cât timp a fost acolo și ce a făcut. Iar calendarul, spre deosebire de propaganda de partid, nu ține cu nimeni”, mai spune Cristian Biriș.