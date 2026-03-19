Ultimele două zile din viața primului lider al României comuniste, un dosar complet. Evenimentul Istoric nr. 96

Ziua de 18 martie 1965 a fost într-o joi. Gheorghe Gheorghiu Dej era grav bolnav. În acea zi, se deschisese Sesiunea Marii Adunări Naționale. Comuniștii români l-au reales pe muribundul Dej drept Președinte al Consiliului de Stat iar pe Ion Gheorghe Maurer în fruntea Guvernului, numit atunci Consiliu de Miniștri. A doua zi, Dej urma să moară. Analiza acestui deces a fost făcută în numărul 94, din decembrie 2025 al Evenimentului Istoric.

Gheorghe Gheor­ghiu-Dej, omul care condusese cu o mână de fier, vreme de 20 de ani, par­tidul comuniștilor români şi apoi România, trecea la cele veşnice! Era prima succesiune la conducerea partidului unic de la pre­luarea guvernării şi, în mod firesc, a suscitat o mulţime de suspiciuni privind decesul acestuia. S-a vehiculat ideea unui „complot al halatelor albe” care însă nu a existat.

S-a scris, fără a se produce și dovezile necesare că Dej ar fi fost supus unei iradieri de către sovietici, supărați că Dej dorise să facă România independentă economic și ideologic de URSS, apropiindu-se de China deja „schismatică”. Evident, totul se învârte în sfera speculațiilor și supozițiilor.

Președintele Marii Adunări Naționale Ștefan Voitec a dat citire unei scrisori a lui Gheorghiu-Dej. Evident, este foarte puțin probabil că Gheorghiu Dej mai putea scrie pe 18 martie 1965. Este clar că scrisoarea era redactată de activul de partid și de fidelii lui Dej. Greu de crezut că un om aflat în ultimele ore de viață putea să își mai dăruiască „întreaga energie pentru binele poporului şi a patriei”!

Că deja se făcuseră jocurile în favoarea lui Ceaușescu, reiese din următoarea parte a scrisorii. Aceasta conținea „necesitatea de a se acţiona, în continuare, pentru apărarea independenței naţionale, dezvoltarea economică a României, îmbunătățirea situației materiale și culturale a poporului român”.

Discursul lui Ceaușescu „nu te vom uita, tovarășe Dej!” avea să producă exact efectul invers. Doliul Național a durat 5 zile până pe 24 martie 1965. Așa se explică de ce în plin „mare doliu comunit” adică în cele 40 de zile de la moartea primului lider comunist al României, pe 27-28 martie 1965, artistul de jazz Louis Armstrong a concertat la București.

