Ultimele detalii despre transferul lui Radu Drăgușin. Tottenham vrea să-l cedeze definitiv pe român

Radu Drăgușin este tot mai aproape să se despartă în această iarnă de Tottenham. Londonezii negociază pentru vânzarea internaționalului român, nu pentru un împrumut până în vară la un alt club. Absența prelungită de pe gazon, provocată de o accidentare la genunchi, l-a făcut pe fundașul central să iasă din planurile celor de la Totttenham.

Din Premier League, Crystal Palace și Nottingham Forest sunt cluburile interesate de Drăgușin. Din Italia, cei de la AS Roma ar vrea să-l cumpere. Florin Manea, impresarul jucătorului, a confirmat interesul romanilor și a mai spus că se negociază cu încă o formație.

„Suma este mult mai mare decât cea de 15 milioane de euro. Totul este posibil, s-ar putea face transferul definitiv în această iarnă. Sunt la Londra, suntem în negocieri. Nu este vorba despre Fiorentina, știu că AS Roma și-a manifestat dorința către Tottenham. Mai este un club, nu vi-l pot zice, dar nu din Italia.

Prima dată, Roma s-a interesat, eu n-am vorbit direct cu cei de acolo. Am auzit că ar fi trimis ceva către club. Trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Tottenham, apoi o să vorbesc și eu cu ei. Așteptăm, suntem aici și vom vedea în zilele următoare”, a spus agentul pentru digisport.ro.

Radu Drăgușin a ajuns la Tottenham în luna ianuarie a anului 2024, fiind cumpărat de londonezi, de la Genoa, pentru suma de 25 de milioane de euro. Nu și-a câștigat un loc indiscutabil de titular și a alternat evoluțiile apreciate cu unele nesigure. Pauza de 11 luni a fost decisivă în hotărârea oficialilor echipei de a-l vinde pe internaționalul român.

Tottenham are un nou sezon foarte slab în Premier League și ocupă cea de-a 14 poziție cu un total de 27 de puncte după 21 de etape. În aceste condiții, antrenorul Thomas Frank nu este sigur că va sta pe bancă până la finalul stagiunii.