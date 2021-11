Uimitor! România are un izvor cu apă care combate cancerul. „E darul lui Dumnezeu.″

Jurnaliștii locali au publicat numeroase articole despre apa captată în centrul comunei Maieru. Printre mărturiile celor care au simțit ce beneficii are izvorul situat la 3,5 kilometri distanță se numără și cea a Anuței Motofelea.

În 2019, când a discutat cu jurnaliștii de la timponline.ro, doamna Motofelea avea 69 de ani și rememora că apa din Munții Rodnei a ajutat-o să depășească o problemă de sănătate.

„Eu știu despre apa asta de când eram mică. Tatăl meu se ducea acolo după lemne și era iarbă verde iarna la minus 30 de grade, în februarie. O zis că-i ceva apă de Dumnezeu lăsată binecuvântată.

În urmă cu vreo 15 ani, m-am îmbolnăvit rău de tot, mă durea tot corpul, mai ales intestinele de nu am putut să lucru la polog. M-am dus și mi-am adus apă de acolo și am băut apă de aceea și mi-o tratat boala.

Localnicii consideră că apa e un dar divin

Nu știu dacă m-am vindecat sau nu, dar nu m-o mai durut momentan și am fost foarte surprinsă. De atunci m-am dus întruna și am tot adus apă de acolo. Era drumul rău. M-am dus și pe cal, și cu căruciorul, m-am dus cu orice ca să am acasă apă tot timpul.

Mi-o țin în beci. O ieu din beci și o beu și mă simt atât de bine. Ne bucurăm că e un dar de la Dumnezeu. Nu trebuie vândută că e darul lui Dumnezeu gratuit și să se bucure toată lumea de ea”, a spus femeia.

La rândul său, primarul comunei Maieru, Vasile Borș, a explicat modul în care administrația locală a făcut eforturile necesare pentru a aduce apa chiar lângă primărie.

„Această apă era cunoscută de cetățenii de zonă pentru calitățile ei fără să se fi făcut analize. Ea are o temperatură constantă atât vara, cât și iarna, de 14 grade.

Apa a fost testată în Germania

În această zonă, situată la 3,5 km de centrul satului, până în 2008 era un drum forestier neamenajat – se putea merge doar cu TAF-uri și tractoare – dar după aceea, printr-un proiect pentru care am obținut finanțarea înainte să intrăm în UE, am amenajat acest drum, l-am pietruit fiindcă nu era permis asfalt la drumuri forestiere, dar am făcut și poduri.

Între timp, un cetățean român, dar care avea și cetățenie germană, medic veterinar de profesie, a venit în zonă, a aflat de aceste calități ale apei, oarecum fără să fie făcute analize, și a cumpărat bucata de teren unde este acest izvor.

În 2015, a făcut analize la Institutul Frezenius în Germania unde s-a descoperit că această apă, pe lângă că are un pH foarte bun, ar avea și ioni de argint și aur coloidal. A făcut apoi demersurile către Apele Române ca să îmbutelieze această apă ca apă de izvor”, a precizat Borș.

Având în vedere că familia Bucovan avea capacitatea de îmbuteliere redusă iar apa curgea oricum la vale, cu debitul cuprins între 6 și 10 litri pe secundă, Consiliul Local Maieru a decis în 2016 să discute cu investitorul și să-i ceară să permită administrației locale să capteze apa.

Proprietățile deosebite ale apei

„Am hotărât să facem un lucru de care să beneficieze concetățenii noștri din Maieru, să aibă toți acces la apă. Până la izvorul din munte sunt 3,5 km de la primărie și nu oricine avea posibilitatea să meargă pe acel drum care era mai rău – în viitor va fi și asfaltat – să-și procure apa de la izvor.

Am făcut această aducțiune de apă, am adus-o până la primărie. Am construit un acoperiș ca să fie un fel de casă a apei. Ea curge încontinuu, pe patru robineți, nu se închide niciodată pentru a fi tot timpul proaspătă.

Toți cetățenii din Maieru își duc apa și o consumă acasă. S-a constatat încă un lucru: chiar trei, patru, cinci luni dacă ții această apă mai ales în recipiente din sticlă nu își pierde din calități, deci este un lucru deosebit”, a adăugat primarul comunei Maieru.