Forțele Uniunii Europene au abordat duminică, 30 august, în Marea Mediterană, petrolierul MV SUN, pentru verificarea pavilionului sub care naviga, după apariția suspiciunii că nava folosește un pavilion fals și ar putea face parte din așa-numita „flotă fantomă” asociată transporturilor de petrol ale Rusiei. Operațiunea a fost anunțată luni de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

MV SUN este a șasea navă suspectă verificată în ultimele luni în cadrul unor astfel de operațiuni desfășurate de Uniunea Europeană. Petrolierul a fost abordat de forțele Operațiunii EUNAVFOR MED IRINI, care au intervenit pentru a verifica pavilionul utilizat de navă. Potrivit Kajei Kallas, există suspiciunea că MV SUN naviga sub un pavilion fals, situație care ar reprezenta o încălcare a dreptului maritim internațional.

Șefa diplomației europene a legat acțiunile împotriva acestor nave de încercarea Uniunii Europene de a limita veniturile obținute de Rusia din vânzarea petrolului.

„Vânzările ilegale de petrol de pe navele flotei fantomă reprezintă o sursă vitală pentru războiul Rusiei în Ucraina și vom continua să le blocăm”, a transmis Kaja Kallas într-o postare pe platforma X.

Oficialul european a declarat că MV SUN este a șasea navă suspectată că face parte din flota fantomă care a fost abordată în ultimele luni în cadrul operațiunilor europene.

Operațiunea EUNAVFOR MED IRINI a fost lansată în martie 2020, iar una dintre misiunile sale inițiale a fost aplicarea embargoului ONU asupra armelor destinate Libiei. Mandatul operațiunii a fost ulterior extins, iar în prezent IRINI monitorizează inclusiv deplasările unor nave suspecte.

Forțele implicate în operațiune pot exercita și dreptul de vizită pentru verificarea pavilionului unei nave, în conformitate cu articolul 110 al Convenției ONU asupra dreptului mării.

Potrivit unui raport oficial al Serviciului European de Acțiune Externă, până la sfârșitul lunii iulie, Operațiunea IRINI efectuase patru astfel de abordări pentru verificarea pavilionului.

În ultimele luni, Uniunea Europeană și-a intensificat acțiunile maritime care vizează navele asociate cu așa-numita flotă fantomă a Rusiei.

Acțiunile împotriva acestor nave urmează să fie discutate și la nivelul miniștrilor Apărării din statele membre ale UE.

„Acțiunile împotriva flotei fantomă se vor număra printre subiectele discutate atunci când miniștrii Apărării din UE se vor reuni marți în Irlanda”, a anunțat Kallas.

Reuniunea informală a miniștrilor Apărării este programată pentru 1 septembrie, în Irlanda, iar Kaja Kallas va participa la discuții.

Așa-numita „flotă fantomă” este asociată cu structuri de proprietate dificil de urmărit, utilizarea pavilioanelor de conveniență și alte mecanisme prin care transporturile de petrol rusesc pot continua în pofida restricțiilor occidentale.

Prin verificările efectuate direct pe mare, Uniunea Europeană încearcă să completeze regimul sancțiunilor cu acțiuni asupra navelor suspectate că ajută Rusia să mențină veniturile obținute din exporturile de petrol.