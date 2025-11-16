Ucraina și Grecia deschid o nouă rută de gaze. Acord energetic pentru securitatea energetică

Ucraina și Grecia au semnat un acord energetic major, care include o nouă rută pentru importul de gaze, finanțare europeană și internațională de aproape 2 miliarde de euro și colaborări extinse pentru securitatea energetică. Material construit exclusiv pe declarațiile președintelui Volodimir Zelenski și datele transmise de Kyiv Independent.

Ucraina își reconfigurează rapid arhitectura energetică înaintea iernii. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat oficial că Kievul și Atena au convenit asupra unei noi rute de aprovizionare cu gaze naturale, care va deveni un element central în strategia energetică pentru sezonul rece. Declarațiile au fost transmise public chiar înaintea începerii unui turneu diplomatic european.

„Începând de astăzi, am pregătit un acord privind gazele naturale pentru Ucraina”, a transmis Zelenski. „Aceasta va fi o altă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale — pentru a maximiza securitatea rutelor de import pentru Ucraina în timpul iernii.”

Noua rută suplimentează infrastructura existentă și reduce dependența de coridoarele vulnerabile în urma atacurilor rusești, o prioritate constantă pentru Kiev în ultimii doi ani.

Informațiile despre acord au fost confirmate și de o sursă din cadrul Biroului Prezidențial ucrainean, citată de Kyiv Independent, care anunțase anterior vizita președintelui în Grecia pentru semnarea aranjamentelor energetice.

Pe lângă rutele logistice, Kievul și Atena au convenit și un pachet de finanțare dedicat importurilor de gaze. Președintele Ucrainei a explicat că mecanismul urmărește compensarea pierderilor de producție provocate de bombardamentele repetate asupra infrastructurilor energetice.

„Acordul va asigura aproape 2 miliarde de euro necesari pentru a compensa pierderile din producţia de gaze ale Ucrainei cauzate de atacurile ruseşti”, a declarat Zelenski.

Finanțarea este concepută ca un efort comun între guvernul ucrainean, instituțiile europene și băncile internaționale. Liderul ucrainean a indicat explicit instituțiile implicate în acest sprijin energetic.

„Guvernul ucrainean, aliaţii europeni şi băncile europene cooperează pentru a finanţa importurile de gaze”, a spus Zelenski.

În paralel, colaborări extinse au loc și cu Statele Unite, Norvegia și instituțiile europene, incluzând Comisia Europeană. Zelenski a punctat că toți acești actori lucrează pentru a stabiliza economia energetică a Ucrainei înainte de cea mai dificilă perioadă a anului.

Pe lângă acordul cu Grecia, Kievul caută rute suplimentare pentru diversificare. Președintele Zelenski a confirmat că Ucraina este în discuții avansate cu partenerii polonezi pentru un contract pe termen lung cu Azerbaidjanul, una dintre piețele-cheie de energie din regiune.

„Ucraina colaborează, de asemenea, cu partenerii polonezi pentru a încheia un contract pe termen lung cu Azerbaidjanul”, a transmis Zelenski.

Strategia marchează o trecere accelerată de la vechiul sistem bazat pe tranzitul rusesc spre un model european integrat, cu multiple opțiuni, coridoare sudice și parteneriate extinse.