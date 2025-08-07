International Ucraina, atac la o rafinărie din regiunea Krasnodar







Pe 7 august, drone ucrainene au efectuat un atac asupra regiunii Krasnodar din Rusia, având ca obiectiv rafinăria de petrol Afipskiy, conform relatărilor postate pe canalele media rusești de pe Telegram, care citează martori locali.

Situată la circa 200 de kilometri de linia frontului, rafinăria Afipskiy reprezintă un nod logistic important pentru aprovizionarea cu motorină și kerosen pentru aviația militară rusă.

În plus, aceasta joacă un rol semnificativ în economia Rusiei, cu o capacitate de procesare de aproximativ 6,25 milioane de tone de petrol anual.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, această rafinărie a fost ținta unor atacuri repetate, evidențiind importanța sa strategică în contextul conflictului.

Locuitorii din zonă au semnalat în timpul nopții sunete puternice de explozii, pe fondul temerilor privind posibile atacuri cu drone asupra regiunii. Imagini postate pe rețelele sociale par să surprindă un incendiu extins în apropierea rafinăriei.

Conform declarațiilor guvernatorului regional, Veniamin Kondratiev, un bărbat din comunitatea Slaviansk-on-Kuban a fost rănit în urma impactului unor resturi provenite de la o dronă. Oficialul nu a confirmat însă un atac direct asupra rafinăriei.

Agenția de presă independentă Astra a informat că o instalație militară din Slaviansk-on-Kuban a fost cuprinsă de flăcări ca urmare a unui atac cu drone, citând surse locale.

💥Drones attacked the Afipsky oil refinery in the Kuban (Krasnodar Krai) this morning. pic.twitter.com/pxy6gCtN7s — ꑭOstap Vyshnya 🇺🇦 (@VyshnyaOstap) August 7, 2025

Armata ucraineană evită, în general, să comenteze operațiunile sale desfășurate pe teritoriul Rusiei, inclusiv atacurile cu drone, iar acest lucru a fost valabil și în cazul ultimului incident.

Ucraina continuă să efectueze atacuri ample asupra țintelor militare și industriale rusești, folosind în principal drone fabricate local. În cadrul strategiei sale, Kievul vizează în special infrastructura legată de combustibili fosili a Rusiei, cu scopul de a afecta finanțarea resurselor militare ale Kremlinului.

Regiunea Krasnodar, situată la est de peninsula Crimeea anexată și separată de aceasta prin strâmtoarea Kerci, a devenit o țintă tot mai frecventă a atacurilor ucrainene cu drone. Această zonă găzduiește infrastructuri militare cheie pentru operațiunile aeriene rusești din sud și deasupra Mării Negre.

Conform Ministerului Apărării al Rusiei, peste noapte au fost doborâte 82 de drone în mai multe regiuni ale țării. De asemenea, autoritățile locale din Volgograd au anunțat că dronele ucrainene au vizat și infrastructura feroviară din această zonă. Armata ucraineană nu a oferit declarații referitoare la aceste atacuri, relatează kyivindependent.com.