„U” Cluj - FCSB, ora 20.30. Meci cu mare miză pentru ambele echipe

„U” Cluj și FCSB se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), într-o confruntare din etapa a 15-a a campionatului intern. Ambele echipe au mare foame de puncte, după dezamăgiri pe bandă rulantă trăite în acest sezon. Și clujenii, și bucureștenii sunt în afara play-off-ului. Gazdele au adunat 17 puncte și sunt pe 9, FCSB e pe 10 cu 15 puncte.

„Venim după o săptămână bună, pot să spun. Am câştigat ultimul meci în campionat şi ultimul meci în Cupă. Sper să facem asta, întâlnim o echipă cu care e greu să joci la Cluj. Suntem un club care vrea mereu să fie în frunte. Vom lupta, singurul lucru la care ne putem gândi acum este să o luăm meci cu meci, pas cu pas. Acum singurul lucru pe care îl avem în minte este meciul din campionat”, a spus Elias Charalambous, tehnicianul celor de la FCSB.

În timp ce Cristiano Bergodi, tehnicianul clujenilor a remarcat că moralul elevilor săi a crescut puțin. „Moralul s-a ridicat puțin după ce am venit și băieții au reușit cele două victorii. Avem încredere în ceea ce putem face, ne așteaptă un meci foarte important, FCSB e o echipă care nu merită lotul din clasament.

Mai devreme sau mai târziu trebuia sa jucăm împotriva lor, nu sunt îngrijorat că debutez acasă cu un meci dificil. Nu contează perioada lor grea, totul se schimbă de la un moment la altul. Când ai jucători de calitate nu trebuie să își faci griji. Campionatul e lung, acest meci nu e decisiv”.

U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu - Artean, Drammeh - Postolachi, Fabry, El Sawy - Lukic Rezerve: Gertmonas, I. Cristea, O. Bic, A. Bota, D. Codrea, A. Gheorghita, A. Murgia, M. Silva, A. Toșca, A. Trică Absenți: Q. Taiwoo (neînregistrat), Van der Werff (nerecuperat) Antrenor: Cristiano Bergodi

FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic - Lixandru, Șut - Cisotti, Olaru, Fl. Tănase - Bîrligea Rezerve: L. Zima, B. Alhassan, Alibec, A. Dăncuș, Edjouma, Kiki, Politic, Oct. Popescu, Stoian, Thiam, M. Toma, Miculescu Absenți: Chiricheș, V. Crețu, Dawa, M. Popescu (accidentați) Antrenor: Elias Charalambous

Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca) Arbitru: Adrian Cojocaru (Galați) Asistenți: Daniel Mitruți (Craiova) și Alexandru Filip (Constanța) Arbitru VAR: Rareș Vidican (Satu Mare) Asistent VAR: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)