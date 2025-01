Monden Tzanca Uraganu cumpără ceasuri de fițe pentru copiii lui







Tzancă Uraganu este unul dintre maneliștii căruia îi place luxul și îl afișează cu fiecare ocazie. Drept urmare este sursă de inspirație și pentru copii lui, cărora le cumpără cele mai scumpe lucruri.

Tzancă Uraganu, ceasuri de lux pentru copii

Manelistul le-a cumpărat celor doi copii pe care îi are cu prima iubită, Lambada, accesorii de lux. Pentru că nu s-a putut abține, după achiziție, i-a pus pe cei mici să facă paradă cu ce le-a cumpărat. Drept urmare a postat un clip, în care fetița și băiețelul își arată ceasurile în timp ce și el îl arată pe al lui.

Probabil că este vorba despre o achiziție de mii de euro pentru toți trei. Dar banii nu sunt o problemă pentru manelist, care este unul dintre cei mai doriți cântăreți la petreceri. Și pe lângă tariful pretins, care nu e tocmai mic, Tzancă ia bani și din dedicații. Nici aceștia nu sunt deloc puțini! Cel mai mult a încasat manelistul la un eveniment din străinătate, acolo unde a primit 30.000 de euro, numai din dedicații. Cât privește tariful, acesta nu este negociabil.

Face bani pe bandă rulantă

„Dacă tu nu-ți permiți, crezi că toată lumea nu-și permite. Dacă cerem 12.000 pe patru ore, cerem pentru că avem de plătit taxe, impozite. Noi plătim impozit la stat. Eu iau bani numai în firmă, nu iau bani în mână, avem și noi de plătit. Dăm 10%-20% la stat pentru că așa e normal și legal. De asta cerem prețuri.

Suntem mai mulți în orchestră, suntem atâția băieți. Dacă nu îți permiți, du-te și ia pe cine îți permiți”, a spus, Tzancă. Artistul are și o familie numeroasă. Pe lângă cei doi copii pe care îi are cu Lambada, fosta iubită, acesta mai are un alt copil și cu Marymar, actuala iubită. Probabil că nu se va opri aici, mai ales că iubirea dintre ei e mare. Drept urmare, Tzancă se asigură că va avea cum să își întrețină familia extinsă, indiferent cât va fi de mare.