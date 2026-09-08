Între 9-13 septembrie, 21 de echipe profesioniste din 14 ţări vor pedala peste 800 de kilometri în cea mai importantă competiţie ciclistă a anului, organizată de Federaţia Română de Ciclism, împreună cu Agenţia Naţională pentru Sport şi Auchan România, partener co-organizator.

La startul celei de-a 58-a ediţii a Micii Bucle se aliniază peste 130 de sportivi care vor concura pentru tricoul galben de lider în clasamentul general pe un traseu spectaculos care uneşte simbolic două arcuri de triumf – cel de la Chişinău, de unde porneşte Turul, şi cel din Bucureşti, unde se încheie.

Pe lângă spectacolul sportiv de elită, în oraşele gazdă vor avea loc 5 curse de masă, pentru amatori de toate vârstele, menite să încurajeze mişcarea şi participarea comunităţii.

Competiţia debutează oficial astăzi, la Chişinău, cu prezentarea echipelor participante. Evenimentul festiv va avea loc de la ora 19:30, în inima Capitalei, în Piaţa Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”.

Startul primei etape se va da miercuri, 9 septembrie, la ora 10:00, din aceeaşi piaţă. Ritmul de paradă al plutonului va oferi locuitorilor şi turiştilor ocazia de a vedea îndeaproape una dintre cele mai spectaculoase competiţii cicliste internaţionale.

La start sunt prezente 21 de echipe din 14 ţări, respectiv: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Italia, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, România, SUA, Turcia şi Ungaria. După ce părăseşte Capitala Moldovei, caravana ciclistă străbate inima Codrilor şi peisajele din raioanele Ialoveni, Hînceşti, Străşeni şi Călăraşi, şi va trece linia de sosire în oraşul Ungheni.

Principalele detalii despre traseul şi program au fost prezentate astăzi la Casa Guvernului din Chişinău. La eveniment au participat reprezentanţi de rang înalt ai celor două ţări: oficiali guvernamentali, preşedinţi de raioane şi primari din Republica Moldova, reprezentanţi ai mediului sportiv şi instituţional, precum şi reprezentanţi ai presei, confirmând importanţa strategică şi simbolică a acestei ediţii.

„Turul României este o şansă foarte bună de a ne promova cultura. Este o ocazie să arătăm oaspeţilor noştri natura, tradiţiile şi ospitalitatea oamenilor noştri. Ne dorim să prezentăm Moldova prin tot ce are ea mai autentic”, a declarat Dan Suruceanu, Ministrul Culturii din Republica Moldova.

„Acest eveniment nu este un simplu tur ciclist, ci o ocazie de a promova relaţiile frumoase dintre Republica Moldova şi România”, a declarat Sergiu Gurin, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova.

„Anul trecut, când s-a terminat Turul, împreună cu echipa Auchan ne-am spus – anul viitor, plecăm de la Chişinău. Mi se face pielea de găină – se întâmpla în septembrie 2025 şi iată-ne astăzi aici, în septembrie 2026, în clădirea Guvernului, în faţa Arcului de Triumf din Chişinău”, a declarat Cătălin Sprânceană, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism.

După prima etapă din Rep. Moldova, caravana Turul României, formată din aprox. 400 de persoane, va ajunge la Iaşi, Piatra-Neamţ, Băile Balvanyos, Braşov, Ploieşti şi Bucureşti, pe un traseu care surprinde diversitatea şi farmecul regiunilor traversate, de la oraşe cu patrimoniu cultural puternic la peisaje naturale reprezentative.

„Este un moment istoric pentru cele două ţări. Se spune că acasă nu e un loc anume, ci un sentiment, iar astăzi avem posibilitatea să prezentăm lumii cele două case frumoase - România şi Moldova, pedalând”, a spus Constantin - Bogdan Matei, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport.

„Am răspuns iniţiativei acestui parteneriat cu FRC pentru că ne place să construim lucruri şi facem asta împreună cu echipele noastre din Auchan şi cu Federatia de şapte ani. Este un moment istoric şi sunt încântat că putem contribui cu o bucăţică la istoria care se scrie azi." a precizat Ionut Ardeleanu, CEO Auchan România.

Tricoul Galben, pentru cel mai bun ciclist din competiţie

Tricoul Alb cu buline roşii, pentru câştigătorul în clasamentul pe puncte

Tricoul Verde, pentru cel mai bun căţărător

Tricoul Roşu, pentru cel mai bun sprinter

Tricoul Alb U23, pentru cel mai bun ciclist sub 23 de ani

Tricoul Albastru, pentru cel mai bun rutier român

Tricoul Portocaliu, pentru câştigătorul de etapă

Tricoul Gri, pentru cei mai buni în clasamentul pe echipe

Mai mult, pentru prima data în istoria competiţiei, anul acesta, câştigătorul tricoului galben va primi şi un trofeu dedicat. Lucrarea este realizată de Liviu Brezeanu, sculptor, artist plastic şi pictor din Dâmboviţa, şi este inspirată de universul lui Constantin Brâncuşi, în contextul în care România sărbătoreşte 150 de ani de la naşterea marelui sculptor român. Trofeul reinterpretează elementele din operele emblematice ale lui Brâncuşi într-o formulă contemporană, construită în jurul ideii de mişcare, verticalitate şi forţă. Trofeul este realizat din lemn de paltin, un material dens, cu rezonanţă specială, folosit inclusiv pentru realizarea toacelor de mănăstire.

Turul României va include şi în acest an competiţii dedicate copiilor, menite să susţină formarea noilor generaţii de ciclişti. Acestea vor avea loc în Iaşi, Piatra Neamţ, Ploieşti şi Bucureşti. De asemenea, în Bucureşti va fi organizată şi competiţia pentru amatori, King of the Capital, încurajând practicarea ciclismului şi adoptarea unui stil de viaţă activ. În total, aproape 3000 de amatori sunt deja înscrişi pentru aceste competiţii conexe.

8 septembrie - Prezentarea Echipelor - Chişinău

9 septembrie - Etapa 1 - Chişinău - Ungheni

10 septembrie - Etapa 2 - Iaşi - Piatra Neamţ

11 septembrie - Etapa 3 - Piatra Neamţ - Băile Balvanyos

12 septembrie - Etapa 4 - Braşov - Ploieşti

13 septembrie - Etapa 5 - Circuit Bucureşti

Programul complet şi traseul integral al Turului României 2026 sunt disponibile pe www.turulromaniei.ro. Spectacolul ciclist va putea fi urmărit în direct la TV pe Prima Sport 3 precum şi pe paginile oficiale de Facebook Tour of Romania şi Auchan România, iar rezumate zilnice vor fi difuzate de TVR Sport.