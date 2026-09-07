Turte pe plită ca la bunica. Rețeta fără cuptor care merge și cu umplutură

Turte pe plită ca la bunica. Turtele pe plită sunt printre acele preparate simple care amintesc imediat de bucătăria de altădată. Se fac din ingrediente obișnuite, nu au nevoie de cuptor și pot fi servite atât simple, în loc de pâine, cât și umplute cu brânză, cartofi sau alte ingrediente pe care le ai la îndemână.

Rețeta este potrivită mai ales atunci când vrei ceva proaspăt și cald, dar nu vrei să pregătești un aluat complicat. Secretul este ca aluatul să rămână moale, să aibă suficient timp să crească și turtele să fie coapte într-o tigaie bine încinsă.

Pentru aproximativ 8-10 turte ai nevoie de:

500 g făină albă;

300 ml apă călduță;

7 g drojdie uscată sau aproximativ 20 g drojdie proaspătă;

o linguriță de zahăr;

o linguriță de sare;

două linguri de ulei.

Cantitatea de apă poate varia ușor în funcție de tipul de făină folosit. Aluatul trebuie să fie moale și elastic, dar suficient de legat încât să poată fi modelat. Preparatele asemănătoare, precum lipiile sau turtele coapte direct în tigaie, sunt întâlnite în numeroase bucătării. Potrivit King Arthur Baking, turtele de tip flatbread pot fi pregătite direct într-o tigaie bine încinsă, fără folosirea cuptorului, iar aluatul trebuie întins înainte de coacere într-un strat relativ subțire.

Apa trebuie să fie călduță, nu fierbinte. Dacă este prea fierbinte, poate afecta drojdia și aluatul nu va mai crește corespunzător.

Pune drojdia într-un bol împreună cu zahărul și câteva linguri din cantitatea de apă. Amestecă și lasă compoziția câteva minute. Dacă folosești drojdie uscată instant, aceasta poate fi amestecată și direct cu făina, în funcție de indicațiile producătorului.

Separat, pune făina într-un vas încăpător și adaugă sarea. Toarnă treptat apa și amestecul de drojdie, apoi începe să frămânți. Spre final se adaugă uleiul.

Aluatul se frământă până când devine omogen și elastic. Nu trebuie încărcat inutil cu făină, deoarece o cantitate prea mare poate face turtele dense și tari după coacere. Formează o bilă, acoperă vasul cu un prosop curat sau cu folie alimentară și lasă aluatul la dospit într-un loc ferit de curent. În general, este nevoie de aproximativ 45-60 de minute sau până când aluatul își mărește vizibil volumul.

După ce aluatul a crescut, răstoarnă-l pe o suprafață presărată cu puțină făină și împarte-l în 8-10 bucăți aproximativ egale.

Fiecare bucată se modelează sub formă de bilă și se lasă câteva minute să se relaxeze. În acest fel, aluatul va fi mai ușor de întins și nu se va strânge imediat la loc.

Cu ajutorul unui sucitor sau chiar cu mâinile, întinde fiecare bucată într-un disc cu grosimea de aproximativ jumătate de centimetru. Nu este nevoie ca toate turtele să fie perfect rotunde. Aspectul ușor neregulat este specific unui preparat făcut în casă.

Dacă preferi turtele mai pufoase, le poți lăsa puțin mai groase. Pentru unele mai subțiri și cu porțiuni crocante la suprafață, aluatul poate fi întins mai mult.

Pentru această rețetă nu este nevoie de cuptor. Turtele pot fi făcute într-o tigaie cu fund gros, într-o tigaie din fontă sau pe o plită potrivită pentru gătit.

Încinge bine tigaia înainte de a pune prima turtă. Coacerea se face, de regulă, fără mult ulei. Tigaia poate fi lăsată complet uscată sau unsă foarte fin, în funcție de materialul din care este făcută. Așază o turtă în tigaia încinsă și las-o până când pe suprafață încep să apară bule, iar partea inferioară capătă pete rumene.

Întoarce-o și continuă coacerea pe cealaltă parte. În funcție de grosime și de temperatura tigăii, sunt suficiente câteva minute pentru fiecare turtă. Focul nu trebuie să fie nici foarte mic, deoarece turtele se pot usca înainte să se rumenească, dar nici exagerat de puternic, pentru că exteriorul se poate arde înainte ca interiorul să fie făcut.

Turtele gata coapte pot fi așezate una peste alta și acoperite cu un prosop curat. Aburul păstrat între ele le ajută să rămână moi.

Unul dintre avantajele acestei rețete este că poate fi transformată foarte ușor într-o gustare consistentă. O variantă clasică este umplutura de brânză. Se poate folosi telemea mărunțită, brânză de vaci bine scursă, caș sau un amestec de mai multe tipuri de brânză. Mărarul sau ceapa verde pot fi adăugate pentru mai multă aromă.

Pentru o turtă umplută, întinde bucata de aluat, pune umplutura în centru, apoi adună marginile peste aceasta. Sigilează bine și întinde din nou, cu grijă, până obții o turtă relativ plată. Se coace apoi exact ca varianta simplă.

O altă variantă este umplutura de cartofi. Cartofii fierți și zdrobiți pot fi amestecați cu ceapă călită, sare și piper. Umplutura trebuie să fie rece înainte de a fi pusă în aluat. Pentru o versiune dulce se poate folosi brânză dulce cu puțin zahăr și vanilie, însă turta trebuie sigilată atent pentru ca umplutura să nu curgă în tigaie.

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care turtele ies tari este folosirea unei cantități prea mari de făină. Aluatul nu trebuie să fie foarte rigid.

Contează și timpul de coacere. Dacă turtele sunt ținute prea mult pe foc, pierd apă și devin uscate. Este suficient să fie coapte până când aluatul nu mai este crud, iar exteriorul este rumenit.

După coacere, turtele pot fi unse foarte ușor cu unt, mai ales dacă urmează să fie consumate imediat. Vor deveni mai fragede și vor avea un gust mai bogat.

Dacă sunt pregătite pentru mai târziu, este bine să fie lăsate să se răcorească și apoi păstrate într-o pungă sau într-un recipient închis, pentru a nu se usca.

Turtele simple pot înlocui pâinea la aproape orice masă. Sunt bune lângă tocănițe, fasole, zacuscă, salată de vinete sau diferite preparate cu sos.

Turte pe plită ca la bunica. Calde, pot fi mâncate și foarte simplu, unse cu unt și presărate cu puțină sare. Se potrivesc și cu brânză, smântână, iaurt sau usturoi.

Varianta umplută poate deveni de una singură o masă sau o gustare. Turtele cu brânză sunt bune imediat după ce au fost luate de pe foc, când interiorul este încă moale, iar cele cu cartofi pot fi servite și după ce s-au răcit.

Dintr-un aluat simplu, făcut din făină, apă și drojdie, se poate obține astfel unul dintre cele mai ușor de adaptat preparate de casă. Nu necesită cuptor, ingredientele sunt accesibile, iar umplutura poate fi schimbată în funcție de ce există deja în frigider.